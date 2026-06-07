40-jähriger Neuer vor Nase gesetzt – Deutschland-Goalie Baumann: «Nicht ganz cool»

Trotz starker Saison und guter Leistungen in der WM-Qualifikation ist Oliver Baumann bei der WM nur die deutsche Nummer zwei hinter Manuel Neuer. Nun hat sich der Torwart zur Situation geäussert – und lässt tief blicken.

David Digili / t-online

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2:1 gegen die USA in der Generalprobe vor dem Start in die Fussball-WM, aber viel Mühe: Der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft am Samstagmittag Ortszeit in Chicago war durchwachsen, am Ende aber immerhin erfolgreich. Wesentlicher Faktor im Spiel der DFB-Elf war dabei einmal mehr Torwart Oliver Baumann, der das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit starken Paraden gegen zeitweise furios aufspielende Gastgeber vor Schlimmerem bewahrte. Dabei spielte Baumann einzig, weil die eigentliche Nummer eins Manuel Neuer noch immer an einer Wadenverletzung laboriert und im besten Fall zum WM-Auftakt gegen Curaçao wieder einsatzbereit ist.

Oliver Baumann überzeugt seit Monaten im deutschen Nationalteam – doch an der WM muss er dem bereits einmal zurückgetretenen Manuel Neuer weichen. Bild: keystone

Dabei wird es auch trotz des starken Auftritts von Baumann bleiben – Nagelsmann hatte Neuer schliesslich in einer viel beachteten Rückholaktion zum DFB-Comeback überredet und ihn wenige Wochen vor WM-Start Baumann vor die Nase gesetzt.

«Er wird jetzt, wenn wir in Winston-Salem ankommen, ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curaçao auch spielen», sagte der Bundestrainer bei RTL. Er sprach zugleich Oliver Baumann «ein riesiges Kompliment» aus. Der Hoffenheimer hatte als Neuer-Vertreter die beiden Vorbereitungsspiele auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada absolviert und sich laut Nagelsmann vorbildlich «in den Dienst der Mannschaft gestellt».

Nach der Partie jedenfalls stellte sich der 36-jährige Baumann zum ersten Mal nach seiner Degradierung den Fragen von RTL-Reporter Felix Görner – und sprach unerwartet offen über seinen Umgang mit der Situation: «Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her», gab Baumann offen zu.

«Aber mir war sofort klar, dass ich für das Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht mitzukommen. Es ist für mich ja auch eine WM, da möchte ich dabei sein und der Mannschaft helfen. Das habe ich in der Quali so gesagt, und so ist es jetzt auch.» Der Schlussmann der TSG Hoffenheim erklärte weiter: «Ich möchte meinen Beitrag leisten, darum geht es. Voller Fokus auf mich, voller Fokus auf die Mannschaft. Alles andere ist aussen vor.»

«Die Situation ist, wie sie ist»

Görner hakte daraufhin nach, ob ihn die : «Sie sagen 'nicht cool' – haben Sie denn überhaupt nichts geahnt?» Baumann stockte einen Moment, sagte dann:

«Ich würde es dabei gerne belassen. Ich möchte da jetzt nicht gerne weiter reingehen. Die Situation ist, wie sie ist, und ich konzentriere mich auf mich und die Mannschaft. Nur darum geht es.»

Er hoffe: «Wir haben jetzt hoffentlich einige Wochen vor uns, und alles für den Erfolg wird getan. Darum geht es.»

Ob das Verhältnis mit Neuer einwandfrei sei, wollte Görner dann noch wissen. Baumann antwortete zunächst ausweichend: «Jetzt belass es doch dabei» sagte der Schlussmann und lachte mit Galgenhumor. Antwortete dann aber doch noch ausführlicher: «Unser Verhältnis ist gut, nach wie vor. Und wir werden beide alles für die Mannschaft und für den Erfolg tun.»

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