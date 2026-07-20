Ferran Torres liess seine Kritiker mit dem Siegtor im WM-Final verstummen. Bild: keystone

«Wurde viel kritisiert»: Für Spaniens Held war das Tor im WM-Final eine Befreiung

Sein einziges Tor an der WM sparte sich Ferran Torres für den wichtigsten Moment auf. Der 26-Jährige war ein unerwarteter Held für die Spanier – sah er sich doch zuvor grosser Kritik ausgesetzt.

Niklas Helbling Folge mir

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Diesen Moment wird Ferran Torres wohl nie mehr vergessen: In der 106. Minute köpft Nico Williams den Ball nach einer Flanke zurück in den freien Raum im Sechzehner, Torres ist als Erster dort und hämmert ihn in die Maschen. Sofort rennt er zur Eckfahne, wo das gesamte Team mit ihm feiert. 20 Minuten später ist Spanien zum zweiten Mal Weltmeister.

Ferran Torres erlöst Spanien – und sich selbst. Video: SRF

Der 26-jährige Torres erklärte nach der Partie: «Es war eine grosse Befreiung. Ich bin eine vielkritisierte Person.» Der Stürmer hatte im Verlauf des Turniers genügend Chancen, ein Tor zu erzielen, doch es wollte ihm schlicht nicht gelingen. Zum Auftakt enttäuschte er beim torlosen Unentschieden gegen Kap Verde. Danach sass er auch wegen der Genesung von Lamine Yamal jeweils auf der Bank. Die Kritik an ihm wuchs, auch er selbst schien an sich zu zweifeln.

Bezeichnend ist eine Szene vom 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien. Nach der enttäuschenden Leistung zum Auftakt beim torlosen Unentschieden gegen Kap Verde sass er dieses Mal auf der Bank. Nach seiner Einwechslung erzielte Torres in der Nachspielzeit das vermeintliche 5:0, das vom VAR aberkannt wurde. Die Kamera fing ihn dabei ein, wie er wiederholt sagte: «Lass es ein Tor sein!» Bei diesem Spielstand schien die Reaktion des Spaniers ungewöhnlich, doch hätte er den Treffer für sein Selbstbewusstsein wohl gut gebrauchen können.

Auch beim FC Barcelona stand er seit seinem Wechsel im Januar 2022 regelmässig in der Kritik. Oftmals nutzte er seine Chancen nicht genügend effizient, immer wieder hatte er längere Durststrecken ohne Tor. Deshalb blieb er meist auch nur Ersatzspieler. In der letzten Saison erzielte er dann in 49 Spielen aber 21 Treffer. Jetzt will Barça ihn unbedingt halten, obwohl PSG grosses Interesse an Torres zeigt. Der weiss also, wie er seine Kritiker verstummen lassen kann.

Und auch bei der WM liess sich Torres nicht unterkriegen. Beim 1:0-Sieg im Achtelfinal gegen Portugal gab er die Vorlage vor dem entscheidenden Treffer von Mikel Merino. Sein einziges eigenes Tor bei der Weltmeisterschaft sparte er sich dann für den wichtigsten Moment auf. Nach dem Treffer signalisierte er mit seinen Händen, dass die Kritiker nur reden sollten. «Das Schicksal ist vorbestimmt», sagte Torres danach und bedankte sich bei Gott, der ihm stets die Kraft gebe, weiterzumachen. «Er gibt die Dinge denjenigen, die sie am meisten verdienen», glaubt Spaniens Finalheld.

Das Tor widmete der Valencianer dem gesamten spanischen Volk. «Es war nicht mein Tor, sondern das von 47 Millionen Menschen», so Torres, der anfügte: «Wir sind weit von unseren Leuten entfernt, aber wir wollten uns ihnen so nahe wie möglich fühlen.»

So feierten die Spanierinnen und Spanier in Zürich. Video: watson/Elena Maria Müller

Spätestens wenn er und seine Mitspieler den Gewinn des WM-Titels in der Heimat feiern, werden sie das definitiv tun.