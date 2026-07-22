Eine Spaziergängerin mit Hund läuft am Dienstag am Wandgemälde vorbei. Bild: www.imago-images.de

Rate mal, wie lange dieses Mural für WM-Held Torres in Barcelona intakt blieb

Der «Banksy von Barcelona» malte Ferran Torres den WM-Pokal küssend. Sein Werk überlebte keinen Tag.

Ralf Meile Folge mir

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Am Sonntag schoss Ferran Torres in der Verlängerung des WM-Finals das goldene Tor zum 1:0-Sieg von Spanien gegen Argentinien.

Am Montag liess er sich mit dem Rest des Teams in Madrid feiern – und trug dabei eine Kappe mit dem Spruch «Make Spain Great Again». Das Weisse Haus reagierte auf die Provokation, indem es auf X schrieb: «Jeder will bei der Bewegung mitmachen».

Torres feiert mit Kappe im Maga-Look. Video: watson/X

Ebenfalls am Montag schuf der bekannte Strassenkünstler Salvatore Benintende alias TVBoy für den Torschützen kurzfristig ein Denkmal. In Barcelona malte er Torres, wie er den WM-Pokal küsst, an eine Wand.

Am Dienstagabend wurde das Wandgemälde schon wieder übermalt.

Torres stürmt zwar seit 2022 für den FC Barcelona, ist also gewissermassen ein Sohn der Stadt. Seine Person dürfte weniger der Grund dafür gewesen sein, dass das Wandgemälde keine 24 Stunden lang intakt blieb. Denn mittlerweile sieht es so aus:

Das Wandgemälde am Mittwochmorgen. Bild: www.imago-images.de

Künstler TVBoy hatte sich an der Plaça d'en Joanic im Stadtteil Gràcia betätigt – das war womöglich ein Fehler. «Die Zeit» bezeichnete das Quartier als «Barcelonas starrstinnigster Bezirk», einen Ort, an dem Künstler, Punks, Katalanen und Roma zusammenleben. Gràcia gilt als Viertel, in dem das Streben nach einer Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien besonders ausgeprägt ist.

Dass genau an diesem Ort dem grossen Triumph Spaniens mit einem Wandgemälde gehuldigt wurde, kam, wie sich nun zeigte, nicht nur gut an. Übersprayt wurde das Mural mit der (schon wieder übermalten) Beschimpfung «Puta Espanya» («Hure Spanien») sowie mit der Forderung: «Wir wollen katalanische Nationalmannschaften!»

Ein Vermummter verunstaltet das Mural. Bild: instagram

Der Künstler selber teilte vom Vandalenakt ein Video, das ihm zugespielt wurde. TVBoy zeigte auch Beleidigungen. Davon zeigte er sich unbeeindruckt: «Ich werde weitermalen. Ihr macht mir keine Angst.»

Zudem postete er am Mittwochmittag auch ein Bild davon, wie die Schmiererei bereits übermalt wird. Er kommentierte es mit den Worten: «Danke, dass ihr die Fassade für das nächste Wandbild vorbereitet.»