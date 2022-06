«Das ist neuer Rekord» – der Stanley Cup erleidet noch auf dem Eis den ersten Schaden

«Wir müssen uns wohl bald mit den Avalanche unterhalten und schauen, wie wir die Reparatur regeln wollen», so Pritchard weiter. «Aber die Stanley-Cup-Tour wird definitiv stattfinden.» Jedes Jahr dürfen die Spieler des Siegerteams den Pott mit nach Hause nehmen und der Familie und Freunden präsentieren. Die Reparatur, welche die Avalanche berappen müssen, wird wohl noch vor der offiziellen Siegerparade in Denver über die Bühne gehen.

Das ging so lange gut, bis Nicolas Aube-Kubel an der Reihe war. Der Neuzugang von Philadelphia Flyers verkantete bei seiner Rückkehr von der Ehrenrunde zum Teamfoto und knallte mit dem Stanley Cup aufs Eis, wodurch der 130-jährige Kübel eine ordentliche Delle abbekam.

Die Colorado Avalanche feierten nach dem Sieg in sechsten Finalspiel gegen die Lightning ihren dritten Titelgewinn euphorisch auf dem Eis. Jeder Spieler durfte den Cup kurz in die Höhe stemmen, eine Runde drehen, um ihn dann einem Teamkollegen zu übergeben.

Etwas mehr Respekt geniesst eigentlich der Stanley Cup – zumindest bei den öffentlichen Feierlichkeiten. Doch auch das scheinen Tempi passati zu sein. Nachdem im letzten Jahr Pat Marron von den Tampa Lightning mit kaputtem Pott fotografiert worden war, erlitt die NHL-Meistertrophäe in diesem Jahr schon auf dem Eis den ersten Schaden.

Im Schweizer Hockey ist es längst zur natürlich inoffiziellen Tradition geworden: Der Pokal darf die Meisternacht nicht unbeschadet überstehen. Auch der EVZ schaffte es in diesem Jahr, den gelben Kristall-Pott namens «Twin Skate», der einen Wert von rund 10'000 Franken hat, nur Stunden nach der Übergabe in seine Einzelteile zu zerlegen. Immer wieder die Trophäe mit etwas Klebeband wieder geflickt.

Ein Weltmeister in der Provinz – Klose will bei Altach seine zweite Karriere lancieren

Hirschi nicht an der Tour de France +++ Samuel Giger einmal mehr unwiderstehlich

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das kleine Litauen legt sich mit zwei Grossmächten an

Ob man so die Ferien geniessen kann? 😁 23 witzige Urlaubsfotos

Paukenschlag in Washington: US-Supreme-Court kippt Recht auf Abtreibung

Oberstes US-Gericht kippt Abtreibungsrecht – so reagieren Biden, Obama und Trump

SVP will Mittelstand «entlasten» und hat dabei vor allem Reiche im Visier

«Züngeler» Streller leitet das Schweizer Penalty-Debakel gegen die Ukraine ein

26. Juni 2006: 120 torlose Minuten sind gespielt, der WM-Achtelfinal zwischen der Schweiz und der Ukraine wird im Penaltyschiessen entschieden. Erst hext Pascal Zuberbühler, doch dann kommt der hypernervöse Marco Streller an die Reihe.

Die Schweizer Nati steht nach einer tollen Vorrunde an der WM 2006 in Deutschland im Achtelfinal. Keinen einzigen Gegentreffer mussten die Eidgenossen ihren Gegnern bisher zugestehen und qualifizieren sich – nach einem 0:0 gegen Frankreich, einem 2:0 gegen Togo im Hexenkessel von Dortmund und einem 2:0 gegen Südkorea, in dem Philippe Senderos bei seinem 1:0 eine blutige Stirn einfing – sensationell als Gruppenerster für die Runde der besten 16.