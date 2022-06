Der Moment der Erlösung: Colorado jubelt nach dem Ende des Spiels im Stadion des Titelverteidigers. Bild: keystone

Tampa Bay entthront – die Colorado Avalanche gewinnen zum dritten Mal den Stanley Cup

Die Colorado Avalanche gewinnen zum dritten Mal nach 1996 und 2001 den Stanley Cup. Die Mannschaft aus Denver setzt sich in der Best-of-7-Finalserie der NHL gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning mit 4:2 Siegen durch. Im sechsten Spiel siegen die Avalanche auswärts 2:1.

Das Team aus Florida führte nach dem ersten Drittel. Der Kanadier Nathan MacKinnon und der Finne Artturi Lehkonen erzwangen mit ihren Toren im Mitteldrittel die Wende.

Die Lightning hätten den Stanley Cup als erste Mannschaft seit 40 Jahren dreimal in Folge gewinnen können. Die New York Islanders siegten damals sogar viermal am Stück. Vorher hatten nur die glorreichen Montreal Canadiens und die Toronto Maple Leafs die wichtigste Trophäe im Eishockey drei- oder viermal nacheinander gewonnen. (dab/sda)