Die Arizona Coyotes sind (vorerst) Geschichte. Die NHL-Fans in Arizona verabschiedeten sich in der Nacht auf Donnerstag von ihrem Team. Bild: keystone

Jetzt ist es fix: Das NHL-Team der Arizona Coyotes zieht nach Salt Lake City um

Der Schweizer NHL-Spieler Janis-Jérôme Moser hat ab diesem Sommer eine neue Heimat. Wie die NHL heute bestätigt hat, wird die Franchise der Arizona Coyotes eingestampft und nach Salt Lake City verkauft. Im US-Bundesstaat Utah übernimmt Ryan Smith, bereits Besitzer des NBA-Teams der Utah Jazz, die Geschicke unter neuem, noch nicht bekanntem Namen.

Die restlichen NHL-Teams haben der Relocation am Donnerstagabend zugestimmt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass Alex Meruelo, der bisherige Besitzer der Coyotes ein fünf Jahre lang geltendes Vorrecht auf NHL-Expansion nach Arizona besitzt. Allerdings nur, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden. Konkret bedeutet das: Meruelo hat fünf Jahre Zeit, um ein NHL-taugliches Stadion im Gebiet von Phoenix zu bauen, ansonsten schaut sich die Liga nach anderen Interessenten um.

Die Coyotes spielten in der Nacht auf Donnerstag ihr (vorerst) letztes NHL-Spiel und bezwangen die Edmonton Oilers mit 5:2. «Utah ist ein Staat, der gedeiht und wächst. Wir freuen uns, Teil davon zu sein», lässt sich NHL-Boss Gary Bettman zitieren. Gleichzeitig betont der Anwalt, dass dieser Schritt längst nicht das Ende von NHL-Hockey in Arizona sein wird: «Wir werden Alex Meruelo bei der Planung und Umsetzung einer NHL-Arena in Arizona vollends unterstützen.»

Wie das neue Team in Utah heissen soll, und wie der Umzug konkret vonstattengeht, ist noch nicht bekannt. (abu)