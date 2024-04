Die Zürcher sind in der Finalserie klar favorisiert und streben ihren zehnten Meistertitel an. Lausanne steht hingegen erstmals überhaupt im Final. (abu/sda)

Zum Auftakt des Playoff-Finals gegen Lausanne wahrten die ZSC Lions am Dienstag mit einem hart erkämpften 2:1-Heimsieg ihre weisse Weste und gingen 1:0 in Führung. Nun wollen die Waadtländer in der heimischen Arena zurückschlagen.

Zug in der «Geldfalle» – eine brisante Polemik aus den eigenen Reihen

Ist Zug kein Titelkandidat mehr, weil der Präsident über den Klub sein Prestigeobjekt OYM auf Kosten der Mannschaft mitfinanziert? Den brisanten Vorwurf erhebt der Zuger Rechtsanwalt und ehemalige Hockey-Einzelrichter Reto Steinmann in einer Zeitungs-Kolumne in der «Zuger Zeitung».

Reto Steinmann ist in Zug eine Hockey-Stimme, die respektiert und gehört wird. Von 2004 bis 2016 war Hockey-Einzelrichter und er praktiziert heute als Anwalt und Notar in Zug. Seine Kolumne in der Lokalzeitung ist eine brisante Polemik sozusagen aus den eigenen Reihen. Als ehemaliger Hockey-Journalist für die NZZ vermag er seine Ausführungen sachlich zu formulieren. Was der Kritik noch mehr Gewicht gibt. Seine Kolumne liest sich, um in der Juristensprache zu bleiben, schon fast wie eine Anklageschrift.