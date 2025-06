Wenn er sich nicht verletzt, dürfte Roman Josi die Hockey-Nati als Captain anführen. Bild: IMAGO/justpictures.ch

Die Hockey-Nati für Olympia nimmt Form an – diese 6 Spieler sind schon aufgeboten

Mehr «Sport»

235 Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo ist bereits ein Teil des Aufgebots der Schweizer Hockey-Nati bekannt. Der Schweizer Hockeyverband nominierte am Montagnachmittag Roman Josi, Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter und Jonas Siegenthaler für das Turnier in Italien.

«Diese sechs Spieler sind nicht nur Leistungsträger in der NHL, sondern auch absolute Schlüsselspieler für unser Nationalteam. Ihre frühzeitige Nominierung gibt uns eine starke Basis für die Kaderplanung Richtung Olympische Winterspiele 2026», äussert sich Head Coach Patrick Fischer zur Nomination.

Diese extrem frühe Ankündigung ist Teil der Abmachung zwischen dem Internationalen Eishockeyverband (IIHF) und der NHL sowie deren Spielergewerkschaft, damit die NHL-Spieler erstmals seit zwölf Jahren wieder bei Olympia teilnehmen. Um Ticket- und Trikotkäufe anzukurbeln, werden gewisse Spieler der Mannschaften bereits jetzt bekanntgegeben. Auch Schweden, Finnland oder Tschechien haben bereits die ersten sechs Spieler des Aufgebots öffentlich gemacht.

Diese Spieler wurden schon für Olympia aufgeboten: Schweiz: Roman Josi (Nashville), Jonas Siegenthaler (New Jersey), Nico Hischier (New Jersey), Timo Meier (New Jersey), Kevin Fiala (Los Angeles), Nino Niederreiter (Winnipeg).



Schweden: Rasmus Dahlin (Buffalo), Victor Hedman (Tampa Bay), Adrian Kempe (Los Angeles), Gabriel Landeskog (Colorado), William Nylander (Toronto), Lucas Raymond (Detroit).



Tschechien: Lukas Dostal (Anaheim), Radko Gudas (Anaheim), Ondrej Palat (New Jersey), David Pastrnak (Boston), Martin Necas (Anaheim), Pavel Zacha (Boston).



Finnland: Juuse Saros (Nashville), Miro Heiskanen (Dallas), Esa Lindell (Dallas), Alexander Barkov (Florida), Sebastian Aho (Carolina), Mikko Rantanen (Dallas).



Lettland: Arturs Silovs (Vancouver), Elvis Merzlikins (Columbus), Uvis Balinskis (Florida), Zemgus Girgensons (Tampa Bay), Rodrigo Abols (Philadelphia), Teodors Blugers (Vancouver).



Italien: Daniel Mantenuto (Bozen), Damian Clara (San Diego/AHL), Tommy Purdeller (Pustertal), Diego Kostner (Ambri), Thomas Larkin (Schwenningen), Luca Zanatta (Pustertal).

Sämtliche Spieler, die jetzt schon in den Aufgeboten figurieren, hätten ihren Platz in den jeweiligen Teams natürlich sowieso garantiert. Sollten sie verletzungsbedingt nicht am Olympia-Turnier teilnehmen können, dürften sie auch noch ersetzt werden. Die finalen Kader – bei den Männern und den Frauen – sollen Anfang 2026 kommuniziert werden.

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar in Italien statt. Das Eishockeyturnier der Männer startet am Mittwoch, dem 11. Februar, mit der Vorrunde, der Final findet zum Abschluss der Spiele am 22. Februar statt. Gespielt wird in zwei Arenen in Mailand. Die Schweiz spielt in der Vorrunde gegen Kanada, Tschechien und Frankreich. (abu)