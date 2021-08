Sport

Eishockey

Doping: SCB-Stürmer Cory Conacher wegen Insulin gesperrt



Bild: keystone

Wegen Insulin: SCB-Profi Cory Conacher von Antidoping Schweiz 3 Monate gesperrt

SCB-Spieler Cory Conacher wird der Stürmer von Antidoping Schweiz nun für drei Monate gesperrt. Die Sperre läuft seit dem 5. Mai und dauert noch bis zum 5. August. Damit ist Conacher beim ersten Testspiel der Saison wieder spielberechtigt.

Der Grund für die Sperre: Insulin. Das Hormon, das für den Zuckerabbau im menschlichen Körper zentral ist, steht auf der Antidoping-Liste. Diabetiker, die extern zugeführtes Insulin brauchen, können bei Antidoping Schweiz eine Ausnahmebewilligung beantragen, diese war bei Conacher aber noch nicht vorhanden. Dennoch hat er die Substanz während der Saison 2020/21 eingenommen.

Der SCB schreibt in einer Mitteilung: «Nach seinem Transfer von Lausanne zum SCB im vergangenen Februar wurde es versäumt, bei Antidoping Schweiz fristgerecht den entsprechenden Antrag auf eine Ausnahmebewilligung für den Kanadier zu stellen.»

Wie Antidoping Schweiz in seiner Mitteilung schreibt, habe Conacher fehlerhaftes Verhalten eingesehen und akzeptiert seine Sperre. Neben der Sperre muss Conacher auch eine Busse von 2500 Schweizer Franken bezahlen. Die fristgerechte Anmeldung für die Ausnahmebewilligung in der Saison 2021/22 sei inzwischen erfolgt. Cory Conacher könne damit ab dem ersten Testspiel in Visp vom 6. August das benötigte Insulin künftig wieder sanktionsfrei zu sich nehmen. (abu)

