Jannik Sinner veröffentlicht am Freitag seine erste Single. Bild: keystone

Die Weltnummer eins singt nun: Jannik Sinner veröffentlicht mit Andrea Bocelli einen Song

Mehr «Sport»

Star-Tenor Andrea Bocelli und Tennis-Ass Jannik Sinner wagen ein Duett: In «Polvere e Gloria» treffen klassische Klänge auf persönliche Gedanken – und toskanische Sonne auf Kindheitserinnerungen.

Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli und der Tennisprofi Jannik Sinner haben ein gemeinsames Musikprojekt realisiert. In dem Lied «Polvere e Gloria» – auf Deutsch «Staub und Ruhm» – verbinden sie klassische Musik mit persönlichen Gedanken. Wie aus einem gemeinsamen Instagram-Post hervorgeht, soll der Song am Freitag auf Italienisch und Englisch erscheinen.

In einem Video zum Song sind die beiden in der warmen toskanischen Sonne zu sehen, wo Bocelli sein Anwesen hat. Der 66-Jährige sitzt am Klavier, der 23-jährige Sinner spielt mit einem Tennisball, beide lachen. Dazu zeigen Archivaufnahmen die Kindheit der beiden.

Bocelli sei seit jeher ein Fan von Sinner, nicht nur wegen seines Talents, sondern auch wegen seiner inneren Stärke und Bescheidenheit, zitiert die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Für Sinner, derzeit Weltranglisten-Erster, sei es eine grosse Ehre, Teil des Projekts zu sein. (riz/sda/dpa)