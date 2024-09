Wann die neue Saison startet, ist noch nicht bekannt. Statt wie bislang 24 soll die Regular Season nun 30 Spiele dauern. Schon jetzt ist klar, dass der Zuschauerschnitt in der neuen Saison wohl nochmals besser wird. Die Toronto Sceptres ziehen vom 2600 Fans fassenden Mattamy Athletic Centre ins deutlich grössere Coca-Cola Coliseum um, das über 8000 Fans Platz bietet. Alina Müller wird derweil die einzige Schweizerin in der PWHL bleiben. Im Draft vom 10. Juni wurde keine Schweizerin gezogen. (abu)

Welcher NAME gefällt dir am besten?

Doch die erste PWHL-Saison hatte einen Makel: Weil die Liga ziemlich kurzfristig auf die Beine gestellt wurde, hatten alle sechs Teams weder einen Namen, noch ein echtes Logo. So ging etwa Boston – wo auch die Schweizer Nationalstürmerin Alina Müller spielt – schlicht und einfach als PWHL Boston in die Debütsaison. Den anderen Teams ging es genau gleich.

Ab Anfang Januar 2024 spielten die sechs Teams ihre erste Saison. Insgesamt kamen durchschnittlich 5448 Fans zu den Spielen, wobei auch einige Rekorde gebrochen wurde. Zuerst in Toronto (19'285 Fans), dann in Montreal (21'105 Fans) fand das meistbesuchte Frauen-Eishockeyspiel aller bisherigen Zeiten statt.

Topfavorit, König, Mini-Abderhalden – die Favoriten beim Jubiläumsschwinget in Appenzell

Die Ausgangslage vor dem Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest in Appenzell am Sonntag scheint offen. In der Favoritenrolle sind Fabian Staudenmann und Samuel Giger. Doch auch König Joel Wicki & Co. haben Ambitionen.

Der grosse Favorit auf den Feststeig heisst Fabian Staudenmann. Der 24-jährige Berner aus Guggisberg zeigte sich zuletzt in bestechender Form, gewann im August drei Kranzfeste, darunter den Bergklassiker auf der Schwägalp. Besonders beeindruckend war sein Last-Second-Sieg im Schlussgang des Bernisch-Kantonalen in Burgdorf, als er nach zuvor sechs vergeblichen Anläufen den Nordostschweizer Samuel Giger ins Sägemehl betten konnte. Kein anderer Schwinger vereint derzeit Explosivität, Kraft, Technik und Wucht in so einer Perfektion wie Staudenmann. Hinzu kommen Verteidigungskünste, die zuletzt Giger verzweifeln liessen. Staudenmann zu bezwingen ist schier ein Ding der Unmöglichkeit. In dieser Saison hat der Kilchberg-Sieger von 2021 noch keine einzige Niederlage hinnehmen müssen.