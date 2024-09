NHL-Cimmissioner Gary Bettman an der Beerdigung von Johnny und Matthew Gaudreau. Bild: keystone

Johnny und Matthew Gaudreau beigesetzt – Witwe verkündet Schwangerschaft

Vergangene Nacht fand die Beerdigung von NHL-Star Johnny Gaudreau und seinem Bruder Matthew statt. Johnnys Witwe Meredith verkündete dabei ihre Schwangerschaft.

In der Nacht auf Dienstag wurden NHL-Star Johnny Gaudreau (31) und sein Bruder Matthew Gaudreau (29) in Media, einem Vorort von Philadelphia, beigesetzt. Beide wurden vor fast zwei Wochen auf Fahrrädern von einem betrunkenen Autofahrer erfasst und getötet. Die Anteilnahme war so gross, dass zusätzliche Klappstühle aufgestellt werden mussten, um allen Abdankungsgästen eine Sitzgelegenheit bieten zu können. Die Zeremonie wurde für Hockeyfans weltweit auch in einem Livestream übertragen.

Das Video der Abdankung.

Unter den Gästen befand sich neben Familie und Freunden auch NHL-Commissioner Gary Bettman. Diverse ehemalige Teamkollegen von Johnny Gaudreau bei den Calgary Flames und Columbus Blue Jackets waren ebenfalls vor Ort, darunter auch Patrik Laine, Jugendfreund Kevin Hayes und Sean Monahan. Letzterer war einer von Johnnys Sargträgern.

Diverse frühere Teamkollegen von Gaudreau waren bei der Beerdigung dabei. Bild: keystone

Meredith Gaudreau, die Witwe von Johnny, hielt eine berührende, fast 30-minütige Trauerrede, in der sie nicht nur ihrem Mann und seinem Bruder gedachte, sondern auch verkündete, dass sie derzeit mit ihrem dritten gemeinsamen Kind schwanger sei. «Ich verspreche, für unsere Kinder stark zu sein, für sie zu sorgen und sie zu lieben», sagte Meredith. «Sie werden wissen, wie besonders ihr Vater war, und sie werden wissen, wie sehr du sie geliebt hast, jeden einzelnen Tag.» John und Meredith Gaudreau haben bereits eine zweijährige Tochter und einen wenige Monate alten Sohn.

Auch Madeline, die Witwe von Matthew, die derzeit ebenfalls schwanger ist, hielt eine Rede: «Die letzte Woche hat sich angefühlt, als wäre ich in einem Albtraum gefangen, aus dem ich nicht mehr aufwachen kann», sagte sie vor der Trauergemeinde. «Ich fühle mich wie betäubt, wütend, traurig und gesegnet zugleich. An manchen Tagen ist der Gedanke an diese neue Realität lähmend. Aber meistens vermisse ich Matt einfach nur.»

Erinnerungen an Johnny und Matthew Gaudreau. Bild: keystone

Gleichzeitig warnte Madeline die Zuhörenden mit Nachdrang davor, betrunken Auto zu fahren. «Nehmt ein Taxi oder einen anderen Fahrdienst in Anspruch. Bitte setzt nicht noch eine weitere Familie dieser Folter aus.»

Derweil sorgt der tragische Tod der Gebrüder Gaudreau weiterhin in der Sportwelt und darüber hinaus für hohe Wellen. Vor zwei Tagen ehrte Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder beide bei einem Konzert in Philadelphia.

Auch zum Saisonstart der NFL gab es diverse Tribute an Johnny und Matthew Gaudreau. Und die Wrestling-Liga WWE, die in der Nacht auf Dienstag eine Show im Stadion der Calgary Flames abhielt, ehrte die Gebrüder mit einem speziellen Beitrag.

Johnny und Matthew Gaudreau waren am Donnerstagabend, dem 29. August, nahe ihrer Heimat in Oldmans Township im US-Bundesstaat New Jersey mit dem Fahrrad unterwegs, als sie von einem betrunkenen Autofahrer angefahren und getötet wurden. Einen Tag später wäre die Hochzeit ihrer jüngeren Schwester Katie angestanden.

Der Autofahrer befindet sich weiterhin in Haft und soll zugegeben haben, vor dem Unfall «fünf oder sechs» Bier getrunken zu haben.