Ein Tor, zwei Assists: Siegenthaler trumpft gross auf – und verliert trotzdem

Jonas Siegenthaler erzielt in der NHL seinen ersten Treffer für die New Jersey Devils und bucht zusätzlich zwei Assists. Nino Niederreiter gelingen je ein Tor und Assist.

New Jersey – Chicago 5:8

Jonas Siegenthaler, 1 Tor, 2 Assists

Jonas Siegenthaler mit einem punktereichen Spiel. Bild: keystone

Für Siegenthaler war es ein seltenes Erlebnis: Der Zürcher Verteidiger traf erstmals seit Dezember 2019 in der NHL. Damals spielte er noch für die Washington Capitals. Überhaupt zum ersten Mal in Nordamerika gelangen dem 24-Jährigen drei Skorerpunkte in einem Spiel.

Beim 5:8 seiner Devils auswärts gegen die Chicago Blackhawks war Siegenthaler am 2:1 und 3:4 beteiligt. Zu Beginn des Schlussdrittels traf er mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 4:4. Sowohl New Jersey als auch Chicago haben nur noch geringe Chancen auf die Playoff-Qualifikation.

Columbus –Carolina 0:4

Nino Niederreiter, 1 Tor, 1 Assist

Die Carolina Hurricanes sind hingegen das zweitbeste Team der Liga. Nino Niederreiter war deren bester Spieler beim 4:0 gegen die Columbus Blue Jackets. Der Bündner Stürmer erzielte in der 42. Minute mit einem cleveren Abschluss von hinter dem gegnerischen Tor via Goalie-Schlittschuh das 3:0. An den ersten beiden Treffern war der 29-Jährige, der seinen 780. Match in der NHL bestritt, mit einem Assist beteiligt. Er steht in dieser Saison bei 28 Skorerpunkten. (sda)