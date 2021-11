Suter traf in der 32. Minute mit einem Abpraller zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für Detroit. Für den Zürcher Stürmer, der als einer der drei Stars der Partie ausgezeichnet wurde, war es der erste Treffer nach fünf torlosen Spielen. Die Entscheidung zugunsten von Detroit fiel erst in der Verlängerung, durch ein Tor des Schweden Lucas Raymond.

Haaland ist zurück – und mit ihm die Hoffnung bei Borussia Dortmund



Nach dem äusserst enttäuschenden Out in der Champions League geht für Borussia Dortmund am Samstagnachmittag der Alltag in der Bundesliga mit dem Spiel in Wolfsburg weiter.

Die Nachricht von der unerwartet frühen Rückkehr von Goalgetter Erling Haaland lässt die zuletzt geplagten Fans von Borussia Dortmund aufatmen. Der Tabellenzweite gastiert beim VfL Wolfsburg und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Coach Marco Rose bremste die Euphorie um Haaland allerdings etwas. «Es wird maximal auf einen Kurzeinsatz hinauslaufen», sagte der ehemalige Salzburg-Trainer.