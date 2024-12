Spengler Cup live: Pardubice gegen Straubing Tigers in Ticker und TV

Die Straubing Tigers bezwangen den Vorjahresfinalisten und treffen im Halbfinal nun auf Team Canada. Bild: keystone

Straubing schlägt Pardubice in unterhaltsamem Spiel und trifft auf Team Canada

Gut gebrüllt, Tiger! Straubing schaltet am Spengler Cup in Davos den Vorjahresfinalisten Dynamo Pardubice mit 4:2 aus und steht überraschend im Halbfinal gegen das Team Canada.

In der Vorrunde hatte der Spengler-Cup-Neuling Straubing etwas überfordert gewirkt und beide Partien klar verloren. Obwohl sie nur 17 Stunden Pause gehabt hatten, rafften sich die Bayern aber zu einer Parforce-Leistung auf und machten im Schlussdrittel gegen das favorisierte Dynamo Pardubice einen 1:2-Rückstand wett.

Im Schlussdrittel sorgte Straubing für die Wende. Video: SRF

In der 48. Minute traf der US-amerikanische Verteidiger Justin Braun zum Ausgleich, in der 57. Minute Philipp Samuelsson in Überzahl und Joshua Samanski mit einem Doppelschlag innert 26 Sekunden zur Entscheidung.

Pardubice hatte erst wegen eines Gegentreffers in der Verlängerung gegen Kärpät Oulu die direkte Halbfinalqualifikation verpasst, nun zahlten die Tschechen, die erneut ohne den rekonvaleszenten Roman Cervenka auskommen mussten, mit dem frühestmöglichen Ausscheiden einen hohen Preis.

Zwischendurch lag Pardubice in Führung. Video: SRF

Straubing kann hingegen am Montagnachmittag versuchen, am Team Canada Revanche zu nehmen. In der Vorrunde verloren sie 3:6. Im zweiten Halbfinal trifft am Montagabend Fribourg-Gottéron auf den Gastgeber Davos oder Oulu.

Dynamo Pardubice - Straubing Tigers 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Davos. 6267 Zuschauer (ausverkauft). SR Lemelin/Hebeisen (USA/SUI).

Tore: 13. Connolly (Unterzahltor) 0:1. 18. Rakos (Kousal, Ceresnak) 1:1. 23. Kelemen (Sedlak, Kaut) 2:1. 48. Braun (Brandt, Connolly) 2:2. 57. (56:22) Samuelsson (Hede/Powerplaytor) 2:3. 57. (56:48) Samanski 2:4.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

Dynamo Pardubice: Will; Ceresnak, Musil; Zboril, Dvorak; Hajek, Vala; Hradek, Houdek; Kaut, Sedlak, Kelemen; Radil, Rakos, Kousal; Vondracek, Poulicek, Mandat; Smejkal, Paulovic, Pochobradsky; Hercik.

Straubing Tigers: McIntyre; Braun, Brandt; Samuelsson, Green; Nogier, Zimmermann; Daschner; Lipon, Samanski, Connolly; Hede, Scott, Fleischer; St. Denis, Leier, Leonhardt; McKenzie, Müller, Brunnhuber; Schönberger.

Bemerkungen: Pardubice ab 57:03 ohne Torhüter. Timeout Pardubice (59.). (nih/sda)