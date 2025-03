Roman Josi wird in dieser Saison wohl keine Spiele mehr bestreiten. Bild: www.imago-images.de

Roman Josi wird denn Rest der Saison (und vermutlich auch die WM) verpassen

Roman Josi wird in dieser NHL-Saison verletzungsbedingt kein Spiel mehr bestreiten. Auch ein Einsatz an der WM in Dänemark und Schweden scheint ausgeschlossen.

Mehr «Sport»

Schlechte Nachrichten für Schweizer Eishockeyfans: Roman Josi wird in dieser Saison für die Nashville Predators nicht mehr auf dem Eis stehen. Alex Daugherty, Journalist und Predators-Reporter bei der Zeitung «The Tennessean», schreibt: «Die Chance ist bei null, dass er zum Ende dieser Saison noch ein Spiel spielt.» Eine offizielle Kommunikation seitens der Predators erwartet Daugherty erst nach Abschluss der Regular Season, doch er ist sich sicher: «Ihr werdet ihn erst 2025/26 wieder sehen.»

Ende Februar wurde der Verteidiger und Captain Nashvilles bei einem Heimspiel gegen die Florida Panthers von Sam Bennett in die Bande gecheckt. Josi prallte Kopf voran in das Plexiglas. Zwar spielte der Berner das Mitteldrittel noch fertig, doch für den Schlussabschnitt kam er nicht mehr zurück. Seither fehlte er den «Preds» verletzt. Obwohl der Klub nur von einer nicht genauer definierten Oberkörperverletzung schrieb, scheint eine Gehirnerschütterung die wahrscheinlichste Diagnose zu sein.

Josis Verletzung scheint auch einen Einsatz an der kommenden Eishockey-Weltmeisterschaft (9. bis 25. Mai in Stockholm, SWE und Herning, DEN) zu verunmöglichen. Darauf angesprochen, ob der Starverteidiger an der WM für die Schweiz spielen könne, antwortet Alex Daugherty: «Ich bezweifle es.»

Für Patrick Fischer wäre das natürlich ein gewichtiger Ausfall. Jedes Mal, wenn die Schweiz in der jüngeren Vergangenheit eine WM-Medaille holte, war Josi einer der ganz grossen Leistungsträger.

Letztes Jahr führte Josi die Nati als Captain zu WM-Silber. Bild: IMAGO/justpictures.ch

Die NHL-Saison lief für den 34-jährigen Berner bislang überhaupt nicht nach Wunsch. Seine Nashville Predators fanden nach einem katastrophalen Fehlstart nie nach Wunsch den Tritt und waren im Kampf um die Playoffplätze absolut chancenlos. Der Rückstand beträgt mittlerweile über 20 Punkte.

Josi sprach zuletzt von «einer der schwierigsten Saisons in meiner Karriere». Diese Saison scheint nun also vorzeitig beendet. (abu)