Timo Meier (2. v. l.) traf gleich doppelt – zum Sieg reichte es New Jersey aber nicht. Bild: keystone

Schweizer Torregen bei Duell der «Swiss Devils» und Suters Vancouver – Bichsel siegt

Vier Schweizer standen in der Nacht auf Dienstag in der besten Eishockey-Liga der Welt im Einsatz und sorgten für drei Tore. Insgesamt kamen Nico Hischier, Timo Meier und Pius Suter gar auf fünf Skorerpunkte – auch Lian Bichsel feierte einen Erfolg.

New Jersey – Vancouver 3:4 n. P.

Nico Hischier (NJ), 1 Assist, 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 24:30 TOI

Timo Meier (NJ), 2 Tore, 4 Schüsse, 2 Blocks, 3 Checks, 20:13 TOI

Pius Suter (VAN), 1 Tor, 1 Assist, 5 Schüsse, 2 Blocks, 2 Checks, 23:02 TOI

Die Schweizer Spieler prägten die Partie zwischen den New Jersey Devils und den Vancouver Canucks, die 3:4 nach Penaltyschiessen endete. Timo Meier und Pius Suter glänzten je mit einer Tor-Doublette.

Meier im Dress der Devils glich den Führungstreffer von Suter zum 1:1 aus und legte danach auf Pass von Nico Hischier zum 2:1 vor. Suter, der bereits nach zehn Minuten getroffen hatte, hatte auch beim späten Ausgleich zum 3:3 seinen Stock im Spiel. Eine halbe Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit rettete Conor Garland die Gäste in die Verlängerung, Suter wurde ein Assist gutgeschrieben.

Suter hatte vergangenen Mittwoch als Doppel-Torschütze brilliert. Der 28-jährige Zürcher steht nun in dieser Saison bei 21 Treffern und 15 Assists. Meier war letztmals Ende Oktober zweifacher Torschütze gewesen. Der Appenzeller weist 22 Treffer aus und kommt auf 25 Assists. Erfolgreichster Schweizer NHL-Skorer dieser Meisterschaft ist weiterhin Hischier mit 30 Toren und 27 Assists.

Trotz der Tor-Doubletten wiesen die Leistungen von Meier und Suter einen Schönheitsfehler auf. Beide übernahmen im Penaltyschiessen Verantwortung, scheiterten aber mit ihren Versuchen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Dallas – Minnesota 3:0

Lian Bichsel (DAL), 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 13:04 TOI

Lian Bichsel kam beim 3:0-Sieg der Dallas Stars über die Minnesota Wild zum fünften Einsatz in Serie. Erneut stand der 20-jährige Verteidiger in der dritten Linie eine knappe Viertelstunde im Einsatz, womit er von den sechs eingesetzten Defensivspielern am kürzesten auf dem Eis stand. Obwohl er wie schon in den zehn Spielen zuvor keinen Skorerpunkt erzielte, machte sich der Abwehrkoloss (1,96 m, 105 kg) einmal mehr mit seiner Physis bemerkbar.

Auch dank Bichsel kam Dallas zu einem Shutout – es ist das zweite Spiel ohne Gegentor in der NHL-Karriere des Schweizers. Mit nun drei Siegen aus den letzten vier Spielen stehen die Stars weiterhin auf Platz 2 der Western Conference, zwei Punkte vor den Vegas Golden Knights. Beide haben noch zwölf Spiele zu absolvieren, bevor dann die Playoffs starten. (nih/sda)