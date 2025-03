Die SCB-Spieler feiern den Auswärtssieg. Bild: keystone

Aaltonen trifft in der Verlängerung – der SCB erzwingt ein Spiel 7 gegen Fribourg

Bern erzwingt in der Viertelfinal-Serie gegen Fribourg-Gottéron ein entscheidendes siebtes Spiel. Das Team von Trainer Jussi Tapola gewinnt auswärts 4:3 nach Verlängerung.

Im zehnten Saisonduell zwischen Fribourg und Bern kam es zum siebten Mal – zum bereits vierten Mal in den Playoffs – zu einer Verlängerung. In dieser erzielte Miro Aaltonen, der schon zum 1:2 (9.) getroffen hatte, in der 71. Minute den entscheidenden Treffer. Der Finne hat bereits fünf Tore in diesen Playoffs erzielt.

Zuvor hatten beide Teams in der Overtime gute Chancen vergeben. Somit wehrte der SCB auch den zweiten Matchpuck von Fribourg ab. Der Showdown findet am Mittwoch in Bern statt.

Doppeltorschütze Marchon

In der regulären Spielzeit verspielte das Heimteam eine 2:0- und 3:2-Führung. Sowohl das 2:2 (32.) als auch das 3:3 (47.) der Berner erzielte Marc Marchon, der zuvor in den Playoffs punktelos geblieben war.

Bei seinem ersten Tor war er aus spitzem Winkel erfolgreich. Beim zweiten zog er nach einem herrlichen Pass von Waltteri Merelä aus der eigenen Zone allein auf Fribourgs Goalie Reto Berra los und liess diesem keine Chance. Insgesamt war es für Marchon der vierte Doppelpack in der höchsten Schweizer Liga.

Die Berner feiern ihr Tor zum 2:2. Bild: keystone

Gottéron schwach in Überzahl

Mit dem 2:3 zur zweiten Pause war der SCB gut bedient. Die Gäste liessen in den ersten 40 Minuten einiges vermissen. Zudem fehlte es ihnen an der nötigen Disziplin. Fribourg konnte in den ersten zwei Dritteln nicht weniger als 8:53 Minuten in Überzahl spielen, während 31 Sekunden gar in doppelter.

Mehr als das 3:2 durch den schussgewaltigen Verteidiger Yannick Rathgeb (38.) brachte Gottéron jedoch nicht zu Stande. Rathgeb war drei Minuten vor seinem Treffer in die Garderobe verschwunden, nachdem er unglücklich mit Mitspieler Christoph Bertschy zusammengeprallt war. Die Geschichte rund machte, dass Bertschy der Passgeber zum 3:2 war.

Fribourgs 1:0 durch Sandro Schmid (6.) ging ein Scheibenverlust der Gäste in der neutralen Zone voraus. 84 Sekunden später traf Samuel Walser, dem die Berner viel zu viel Platz liessen, mit einem Schuss von der blauen Linie zum 2:0. Allerdings patzte auch Fribourg in der Person von Bertschy, der den Puck zweimal nicht aus der eigenen Zone brachte, was dazu führte, dass Aaltonen auf 1:2 verkürzte. «Es gab sicher viele Situationen, in denen mehr hätte herausschauen können», sagte Bertschy.

Schmid (rechts) sorgt für den perfekten Auftakt aus Sicht des Heimteams. Bild: keystone

«Der beste Ort für ein Spiel 7»

Der SCB verdankte es in erster Linie Goalie Philip Wüthrich, zur zweiten Pause noch im Spiel zu sein. In der 31. Minute parierte er einen Penalty von Marcus Sörensen.

«Bern ist bestimmt der beste Ort in Europa, um ein Spiel 7 zu bestreiten», meinte Waltteri Merelä vom SCB bei «MySports». Der Finne feierte den Erfolg euphorisch, was bei Fans des Heimteams den Frust verstärkte. «Sie warfen so viel Bier auf mich während des Spiels … ich wollte noch etwas mehr», sagte Merelä.

Nach dem Spielende kommt es zu einem kleinen Scharmützel zwischen Rathgeb (links) und Nemeth. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron – Bern 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) n.V.

9262 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Ruprecht, Altmann/Gnemmi.

Tore: 6. (5:14) Schmid (Sörensen, Wallmark) 1:0. 7. (6:40) Walser (Sprunger, Gunderson) 2:0. 9. Aaltonen (Ejdsell, Merelä) 2:1. 32. Marc Marchon (Ritzmann, Klok) 2:2. 38. Rathgeb (Bertschy, Lilja/Powerplaytor) 3:2. 47. Marc Marchon (Merelä, Untersander) 3:3. 71. Aaltonen (Merelä) 3:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 8mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Wallmark; Merelä.

Fribourg-Gottéron: Berra; Diaz, Jecker; Rathgeb, Gunderson; Sutter, Streule; Seiler; Sörensen, Wallmark, Schmid; Bertschy, Vey, Lilja; Sprunger, Walser, Nathan Marchon; Nicolet, Ljunggren, Mottet; Dorthe.

Bern: Wüthrich; Untersander, Nemeth; Loeffel, Klok; Häman Aktell, Kreis; Kindschi, Füllemann; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Merelä, Aaltonen, Ejdsell; Bader, Vermin, Moser; Schild, Ritzmann, Marc Marchon.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne De la Rose, Dufner, Etter, Gerber (alle verletzt) und Borgman (gesperrt), Bern ohne Lindholm und Ryser (beide verletzt). (ram/sda)