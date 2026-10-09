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NHL: Roman Josi leitet Sieg von Nashville in Montreal ein

Nashville Predators&#039; Matthew Wood (71) celebrates with teammate Roman Josi (59) after scoring against the Montreal Canadiens during the second period of an NHL hockey game in Montreal, Thursday, ...
Roman Josi kann am Ende in Montreal jubeln.Bild: keystone

Josi hat zuerst Kufenprobleme und sorgt dann mit zwei Assists für den Sieg

09.10.2026, 06:4909.10.2026, 06:49

Montreal – Nashville 2:5

Roman Josi, 2 Assists, 2 Schüsse, 2 Blocks, 27:49 TOI

Die Nashville Predators gewinnen gegen die Montreal Canadiens nach 0:2-Rückstand mit 5:2. Roman Josi steuert dabei zwei Assists bei.

Der 36-jährige Verteidiger stand am Ursprung des Game-Winning-Goals: In der 57. Minute wurde sein Schuss von der blauen Linie noch entscheidend abgefälscht. Wenig später gab er den Assist zum letzten der fünf Tore, die Nashville in Montreal in Serie erzielte. Josi war mit fast 28 Minuten der klar am längsten eingesetzte Spieler. Der Schweizer hat in jedem der bisher vier Spiele mindestens einen Skorerpunkt erzielt.

Eine etwas unangenehme Situation erlebte Josi gegen Ende des ersten Drittels. Nachdem er die Kufe an seinem rechten Schlittschuh verlor, versuchte der Berner so gut es ging einbeinig zu verteidigen. Und auch als die Situation geklärt wurde, hatte er Mühe, vom Eis zu kommen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Minnesota 3:2

Janis Moser, 2 Blocks, 13:21 TOI

Die Tampa Bay Lightning schlagen die Minnesota Wild zuhause mit 3:2. Das entscheidende Tor schoss Verteidiger John Carlson, der sich garzum Doppeltorschützen krönte. Janis Moser erhielt mit knapp über 13 Minuten so wenig Eiszeit wie schon lange nicht mehr.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

St. Louis – San Jose 2:3

Pius Suter, 2 Schüsse, 1 Block, 1 Check 11:13 TOI

Eine Niederlage, die dritte in Folge, setzte es für Pius Suter und die St. Louis Blues. Das Team mit dem in der vierten Linie eingesetzten Stürmer verlor gegen die San Jose Sharks 2:3 nach Verlängerung. Suter blieb ohne Skorerpunkte für die Blues, stand aber auch bei keinem der Gegentore auf dem Eis.

Video: YouTube/NHL

Buffalo – Dallas 0:4

Lian Bichsel, 1 Strafe, 4 Blocks, 3 Checks, 17:34 TOI

Die Dallas Stars lassen den Buffalo Sabres auswärts keine Chance und gewinnen gleich mit 4:0. Der finnische Superstar Mikko Rantanen war mit einem Tor und drei Assists an allen Treffern beteiligt. Lian Bichsel zeigte einen gewohnt physischen Auftritt mit Checks und geblockten Schüssen.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
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Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
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