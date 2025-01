Jussi Tapola könnte sich in der besten Situation, die er beim SCB überhaupt je vorfinden wird, befinden. Bild: keystone

Am Ende dieser Entwicklung kann der nächste SCB-Titel stehen – Teil VIII

Die Hockeygötter öffnen für den SCB durch überraschende, unerwartete Entwicklungen ein Zeitfenster für den nächsten Titelgewinn. Das Frühjahr wird Jussi Tapola eine einmalige Chance bescheren, Meister zu werden. Keine Polemik. Nur Gedankenspiele.

Klaus Zaugg Folge mir

Überzeugt der SCB auf der ganzen Linie? Begeistert der SCB wie seit der letzten Meisterfeier nicht mehr? Dominiert der SCB seine Gegner nach Belieben? Nein, nein und nein. Aber der SCB gewinnt meistens, ist inzwischen bereits auf Rang 2 vorgerückt und hat den feuerkräftigsten Sturm der Liga.

Obwohl der letztjährige Topskorer Dominik Kahun nur noch ein Schatten seiner selbst ist (1 Tor in 15 Spielen, ein Assist in den letzten 9 Partien) und die Frage nicht ist, ob sein bis 2027 laufender Vertrag vorzeitig aufgelöst wird. Sondern nur wann. Obwohl Topskorer Austin Czarnik in den letzten 11 Spielen nur noch einmal getroffen und längst für nächste Saison in Lausanne unterschrieben hat. Obwohl mit Marco Lehmann der eleganteste, talentierteste Schweizer Stürmer verletzungshalber fehlt. Obwohl Benjamin Baumgartner in den letzten drei Partien nicht mehr gepunktet hat.

Der SCB hatte Lugano unterschätzt (inzwischen nimmt Lugano niemand mehr ernst) und wurde mit einer peinlichen 1:4-Pleite bestraft. Aber die Reaktion ist prompt erfolgt: 5:4 in Kloten, 3:2 in Genf. In Kloten mit Adam Reideborn, in Genf mit Philip Wüthrich im Tor. Jussi Tapola ist drauf und dran, ein so stabiles System «einzupflanzen», dass Formschwächen einzelner Feldspieler keine entscheidende Rolle mehr spielen. Am Ende dieser Entwicklung kann der nächste Titel stehen.

Der SCB gewinnt mittlerweile mit beiden Torhütern Spielen. Bild: keystone

Unter normalen Umständen wäre der SCB trotzdem kein Titelkandidat. Unter normalen Umständen wäre Lausanne mit einem Titanen wie dem letztjährigen Finalhelden Connor Hughes im Tor für den SCB eine Nummer zu gross. Die bange Frage ist berechtigt: Wird Kevin Pasche der Belastung der Playoffs standhalten? Wenn ja, wird Lausanne erstmals Meister. Wenn nein, ist der SCB ein Titelkandidat.

Unter normalen Umständen wären die ZSC Lions mit Marc Crawford Titelfavorit. Aber Marc Crawford hat sich seiner Gesundheit zuliebe zurückgezogen. Die bange Frage ist berechtigt: Ist auch sein Nachfolger Marco Bayer ein Meistertrainer? Die ZSC Lions haben soeben in Kloten auch die dritte Partie unter Marco Bayer verloren.

Unter normalen Umständen wäre Zug mit dem wieder genesenen Leonardo Genoni und mit einem charismatischen Dan Tangnes klar stärker einzustufen als der SCB. Die bange Frage ist berechtigt: Hat Dan Tangnes nach der vorzeitigen Vertragsunterschrift in Schweden etwas von seinem meisterlichen Charisma verloren? Manchmal wirkt die Stimmung bei Zug so, wie wenn nach einer tollen Party die Tanz-Kapelle noch ein Stück spielt, während die Gäste den Saal verlassen und nach Hause gehen.

Die Zuger können ihr grosses Potenzial nur unbeständig abrufen. Bild: keystone

Der SCB hat diese Saison nur gegen den HC Davos noch kein Rezept gefunden und zweimal verloren (3:4 n.P., 3:6). Der Optimist, der die Entwicklung der Liga im Januar 2025 von Bern aus betrachtet, sagt: Der SCB kann Meister werden und hat nur den HCD zu fürchten. Aber die Davoser haben vor dem Sieg gegen die Lakers (5:3) sechsmal hintereinander verloren – unter anderem auch gegen Biel, Langnau und Ajoie.

Und warum ein Zeitfenster? Die Konkurrenz wird nächste Saison eine andere, noch bessere sein als im Januar 2025 und allfällige Fehlentwicklungen werden spätestens im Sommer korrigiert.

Zwei bange Fragen sind berechtigt:

Wird der SCB ohne Philip Wüthrich (er wechselt nach Ambri) mit Adam Reideborn als konkurrenzlose Nummer 1 auf der Goalieposition nächste Saison meisterlich sein?

Wird es Jussi Tapola gelingen, die nach wie vor fragile sportliche Stabilität auf und neben dem Eis auch noch während der ganzen nächsten Saison mithilfe des Unter- und Obersportchefs zu bewahren?

Nie mehr seit der letzten Meisterfeier im Frühjahr 2019 war der SCB in einer so vielversprechenden Ausgangslage wie im Januar 2025. Und die bange Frage ist berechtigt: Werden die Hockeygötter Jussi Tapola in Bern noch einmal eine so gute Ausgangslage bescheren wie im Januar 2025?

P.S. Und was ist eigentlich mit Gottéron? Es gibt Situationen, die sind in Hockey-Bern so albtraumhaft, dass jeder Gedanke daran verdrängt wird. Ein Scheitern in den Playoffs gegen Gottéron würde die Positionen von Jussi Tapola, Obersportchef Martin Plüss und Untersportchef Patrik Bärtschi in den Grundfesten erschüttern. Die Serie «am Ende dieser Entwicklung kann der nächste SCB-Titel stehen» müsste dann für eine unbestimmte und womöglich sehr lange Zeitspanne, vielleicht gar eine kleine Ewigkeit unterbrochen werden.