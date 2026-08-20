Leon Draisaitl (mit grüner Dächlikappe) bei einem Spiel von Bayern München. Bild: www.imago-images.de

Mit diesem Fussball-Topklub macht die NHL neu gemeinsame Sache

Die Verantwortlichen des FC Bayern München beschreiten mit ihren Geschäftsideen einen neuen Weg. Deutschlands Rekordmeister spannt mit der National Hockey League zusammen.

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Es soll sehr wohl, aber nicht nur ums Geschäftliche gehen. Die Chefs von Bayern München und die Zuständigen der National Hockey League (NHL) haben zum Start einer mehrjährigen Partnerschaft für die ferne Zukunft auch ein Eishockeyspiel in der riesigen Allianz Arena in Aussicht gestellt.

«Denkbar ist bei uns sehr vieles. Es kann sein, dass wir irgendwann sagen, warum nicht. Die Vision hört sich für mich ganz gut an», sagte Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb beim deutschen Fussballmeister.

«Nur der Himmel ist eine Grenze. Es gibt diese Möglichkeit in der Zukunft», sekundierte Bill Daly, Deputy Commissioner der NHL, bei der Bekanntgabe der zeitlich nicht exakt kommunizierten Zusammenarbeit auf dem Bayern-Gelände. Die deutschen Eishockey-Nationalspieler und NHL-Stars Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers und John-Jason Peterka von den Boston Bruins zeigten sich bei der Pressekonferenz in München angetan von der Vision.

«Ich habe noch nie ein Outdoor-Game gespielt», sagte der 24-jährige Peterka zu einer Freiluftpartie vor mehreren zehntausend Fans in einem riesigen Fussballstadion. «München würde dafür alles bieten», meinte der gebürtige Münchner.

Draisaitl nannte es «ein Riesenzeichen» für seinen Sport, dass sich der FC Bayern und die NHL zusammentun. «Ich glaube, dass wir sehr viel Potenzial im deutschen Markt haben», sagte der 30-Jährige Stürmer.

Die NHL wird in der Saison 2027/28 weitere Spiele der Regular Season in deutschen Hallen austragen. München wird Schauplatz von zwei Spielen mit Beteiligung der Boston Bruins sein. In Köln werden zwei Spiele mit den Edmonton Oilers stattfinden. In diesem Jahr gastiert die NHL Global Series Germany mit zwei Spielen in Düsseldorf.

Der FC Bayern hat zwar keine Eishockey-Abteilung, sieht die NHL aber als idealen Partner. Man möchte gegenseitig Märkte für sich in den USA beziehungsweise in Deutschland erschliessen. «Wir haben Ideen, wie wir in Amerika wachsen wollen», sagte Kasper. Der FC Bayern sei «eine der grössten Sportmarken der Welt», meinte Daly. Die Zusammenarbeit biete «grenzenlose Möglichkeiten». Die NHL war nach Angaben von Kasper auf den FC Bayern zugegangen. Beide Seiten sind von einer langfristig erfolgreichen Partnerschaft überzeugt. Wenn es so kommt, könnte auch ein NHL-Spiel in der Bayern-Arena zur Realität werden. (ram/sda/dpa)