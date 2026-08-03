Ein Bild der Sehnsucht für alle, die Hitze nicht mögen. Bild: Shutterstock

Du willst der Hitze entfliehen? In der Schweiz wird bald wieder Eishockey gespielt

Obwohl es draussen heiss ist, wird schon bald wieder Eishockey gespielt. Der Testspiel-Kalender der National- und Swiss-League-Klubs.

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Heute und morgen hat uns die Hitzewelle noch fest im Griff, mit Temperaturen bis zu oder gar über 35 Grad. Danach geht es zwar etwas kühler weiter, doch insgesamt bleiben die Temperaturen sommerlich warm. Wer nicht gerade in die Berge fliehen kann oder nicht noch eine der seltenen und sündhaft teuer gewordenen mobilen Klimaanlagen ergattert hat, ist der Hitze gnadenlos ausgesetzt.

Ab August gibt es aber eine neue Methode, zumindest für zwei, drei Stunden etwas Abkühlung zu finden: Eishockey-Testspiele. Diese finden häufig nicht in den topmodernen National-League-Stadien statt, sondern in den kleineren Trainingshallen der Klubs oder teilweise auch in schon etwas in die Jahre gekommenen Eishallen von Klubs aus tieferen Ligen. Dort ist die Luft für eine bessere Eisqualität oft auf unter zehn Grad Celsius abgekühlt – eine echte, fast schon krasse Abkühlung also.

Hier findest du eine nach Datum geordnete Liste der Testspiele im Schweizer Eishockey, bevor am 15. September die neue National-League-Saison mit einer Vollrunde losgeht.

6. August

EHC Chur – EHC Wetzikon

19.45 Uhr: Trainingshalle Obere Au, Chur

7. August

HC Thurgau – EHC Kloten

19 Uhr: Güttingersreuti, Weinfelden

Wer hat Lust auf eine Abkühlung in Weinfelden? Bild: wikimedia

EHC Winterthur – EHC Olten

19.15 Uhr: Deutweg, Winterthur

11. August

EHC Olten – SC Bern

19 Uhr: Eisstadion Kleinholz, Olten

12. August

EHC Chur – SCL Tigers

19 Uhr: Trainingshalle Obere Au, Chur

13. August

Bellinzona Snakes – EHC Visp

18.30 Uhr: Sportzentrum, Bellinzona

Genf-Servette – Fribourg-Gottéron

19 Uhr: Sportzentrum, Le Sentier

14. August

EHC Kloten – SCRJ Lakers

18.30 Uhr: Eissportzentrum Oberthurgau, Romanshorn

GCK Lions – ZSC Lions

19 Uhr: KEK, Küsnacht

Lausanne HC – Fribourg-Gottéron

19 Uhr, Sportzentrum, Le Sentier

Bellinzona Snakes – HC Ambri-Piotta

19 Uhr: Sportzentrum, Bellinzona

La Chaux-de-Fonds – SC Bern

19 Uhr: Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Sicher auch einiges kühler als draussen: die Eishalle in La Chaux-de-Fonds. Bild: keystone

EHC Biel – HC Ajoie

19.15 Uhr: Palladium, Champéry

EHC Arosa – HC Davos

19.30 Uhr: Sportzentrum Arosa

EHC Olten – HC Sierre

19.45 Uhr: Kleinholz, Olten

SC Langenthal – EHC Basel

20.15: Schoren, Langenthal

15. August

SCRJ Lakers – EV Zug

17.30 Uhr: SGKB Arena, Rapperswil

EHC Arosa – Pikes Oberthurgau

19.15 Uhr: Sportzentrum, Arosa

17. August

Dragons de Rouen 🇫🇷 – HC Ajoie

20.15 Uhr: Patinoire, Yverdon

18. August

EHC Visp – La Chaux-de-Fonds

19 Uhr: Lonza Arena, Visp

EHC Chur – EHC Basel

19.45 Uhr: Trainingshalle Obere Au, Chur

EHC Olten – Bellinzona Snakes

19.45 Uhr: Kleinholz, Olten

Lausanne HC – Fischtown Pinguins 🇩🇪

20.15 Uhr: Patinoire, Yverdon

19. August

Fribourg-Gottéron – Dragons de Rouen 🇫🇷

19.45 Uhr: Patinoire, Yverdon

20. August

SC Bern – SCL Tigers

19 Uhr: Sportzentrum, Huttwil

HC Lugano – ZSC Lions

19.30 Uhr: Bodensee-Arena, Kreuzlingen

In Kreuzlingen sind Lugano und der ZSC zu Gast. Bild: flickr/Pixelteufel

HC Davos – Adler Mannheim 🇩🇪

19.30 Uhr: Sportzentrum, Herisau

Fischtown Pinguins 🇩🇪 – HC Ajoie

20.15 Uhr: Patinoire, Yverdon

21. August

Lausanne HC – Dragons de Rouen 🇫🇷

16 Uhr: Patinoire, Yverdon

EHC Visp – HC Ambri-Piotta

19 Uhr: Lonza Arena, Visp

HC Thurgau – HC Innsbruck

19 Uhr: Güttingersreuti, Weinfelden

Fribourg-Gottéron – Fischtown Pinguins 🇩🇪

19.30 Uhr: Regional-Eisbahn, Düdingen

HC Sierre – Pionniers de Chamonix 🇫🇷

20 Uhr: Patinoire de Graben, Sierre

GCK Lions – EHC Olten

20 Uhr: KEK, Küsnacht

22. August

SCL Tigers – EHC Kloten

17 Uhr: Ilfishalle, Langnau

EHC Basel – EHC Arosa

17 Uhr: St. Jakob-Arena, Basel

Kladno 🇨🇿 – HC Davos

17.30 Uhr: Sportzentrum Herisau

23. August

EHC Kloten – Pioneers Vorarlberg

14.30 Uhr: Swiss Arena, Kloten

25. August

HC Thurgau – EHC Chur

20 Uhr: Eishalle Rheintal, Widnau

26. August

EHC Olten – EHC Biel

19.45 Uhr: Kleinholz, Olten

27. August

La Chaux-de-Fonds – EHC Biel

19 Uhr: Patinoire du Val de Traves, Fleurier

HC Ambri-Piotta – SCL Tigers

19 Uhr: BiascArena, Biasca

Genf-Servette – HC Ajoie

19 Uhr: Patinoire de Sous-Moulin, Thônex

28. August

SCRJ Lakers – Ceske Budejovice 🇨🇿

19 Uhr: Eishalle, Sursee

HC Ambri-Piotta – Schwenningen 🇩🇪

19 Uhr: Thomas Domenig Stadion, Chur

HC Lugano – SCL Tigers

19 Uhr: Resega, Lugano

HC Sierre – Bellinzona Snakes

19.30 Uhr: Patinoire de Graben, Sierre

EHC Visp – Concordia University 🇨🇦

19.45 Uhr: Lonza Arena, Visp

GCK Lions – HC Thurgau

20 Uhr: KEK, Küsnacht

29. August

SC Bern – ERC Ingolstadt 🇩🇪

14 Uhr: Postfinance-Arena, Bern

ZSC Lions – Adler Mannheim 🇩🇪

16 Uhr: Swiss Life Arena, Zürich

Auch das ZSC-Stadion darf das eine oder andere Testspiel austragen. Bild: keystone

EV Zug – Nürnberg Ice Tigers 🇩🇪

17 Uhr: Eishalle, Sursee

EHC Chur – Schwenningen 🇩🇪

17 Uhr: Thomas Domenig Stadion, Chur

HC Lugano – HC Davos

18 Uhr: Resega, Lugano

EHC Olten – EHC Arosa

19 Uhr: Kleinholz, Olten

HC Sierre – Milano HC 🇮🇹

20 Uhr: Patinoire de Graben, Sierre

30. August

SCRJ Lakers – Nürnberg Ice Tigers 🇩🇪

16 Uhr: Eishalle, Sursee

1. September

Augsburger Panther 🇩🇪 – SC Bern

18.30 Uhr: Schoren, Langenthal

EHC Basel – EHC Olten

19.45 Uhr: St. Jakob-Arena, Basel

Bellinzona Snakes – GCK Lions

20.15 Uhr: Sportzentrum, Bellinzona

2. September

HC Ambri-Piotta – EHC Kloten

19 Uhr: Sportzentrum, Bellinzona

3. September

Graz 99ers 🇦🇹 – Fribourg-Gottéron (Champions Hockey League)

18.30 Uhr: Merkur Eisstadion, Graz (AUT)

ZSC Lions – Schwenningen 🇩🇪

19 Uhr: Swiss Life Arena, Zürich

EHC Basel – HC Ajoie

19.45 Uhr: St. Jakob-Arena, Basel

4. September

SCRJ Lakers – HC Lugano

19 Uhr: Lerchenfeld, St.Gallen

HC Davos – Storhamar Hamar 🇳🇴 (CHL)

19.45 Uhr: Eisstadion, Davos

Genf-Servette – Eisbären Berlin 🇩🇪 (CHL)

19.45 Uhr: Les Vernets, Genf

EHC Biel – SCL Tigers

19.45 Uhr: Tissot Arena, Biel

EHC Olten – EV Landshut 🇩🇪

19.45 Uhr: Kleinholz, Olten

EHC Visp – Chamonix 🇫🇷

19.45 Uhr: Lonza Arena, Visp

5. September

Klagenfurt 🇦🇹 – Fribourg-Gottéron (CHL)

19.15 Uhr: Heidi Horten-Arena, Klagenfurt (AUT)

6. September

Genf-Servette – Storhamar Hamar 🇳🇴 (CHL)

14 Uhr: Les Vernets, Genf

HC Davos – Eisbären Berlin 🇩🇪 (CHL)

15.45 Uhr: Eisstadion, Davos

8. September

HC Ajoie – Schwenningen 🇩🇪

19 Uhr: Raiffeisen Arena, Pruntrut

10. September

GKS Tychy 🇵🇱 – HC Davos (CHL)

18 Uhr: Stadion Zimowy, Tychy

EHC Chur – Freiburg Wölfe 🇩🇪

18 Uhr: Thomas Domenig Stadion, Chur

Skelleftea 🇸🇪 – Genf-Servette (CHL)

19 Uhr: Kraft Arena, Skelleftea

SCL Tigers – EV Zug

19 Uhr: Ilfishalle, Langnau

EHC Kloten – HC Lugano

19 Uhr: Swiss Arena, Kloten

La Chaux-de-Fonds – EHC Basel

19.45 Uhr: Les Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

EHC Biel – SC Bern

19.45 Uhr: Tissot Arena, Biel

HC Ambri-Piotta – SCRJ Lakers

19.45 Uhr: Gottardo Arena, Ambri

11. September

GCK Lions – Bellinzona Snakes

17 Uhr: KEK Küsnacht

SC Bern – ZSC Lions

19 Uhr: Sportanlage Sagibach, Wichtrach

Fribourg-Gottéron – Pilsen 🇨🇿 (CHL)

19.45 Uhr: BCF Arena, Fribourg

HC Thurgau – EHC Arosa

19.45 Uhr: Güttingersreuti, Weinfelden

EHC Visp – HC Sierre

20 Uhr: Lonza Arena, Visp

12. September

Skelleftea 🇸🇪 – HC Davos (CHL)

15 Uhr: Kraft Arena, Skelleftea

Lausanne HC – HC Sierre

16 Uhr: Patinoire de Graben, Sierre

GKS Tychy 🇵🇱 – Genf-Servette (CHL)

18 Uhr: Stadion Zimowy, Tychy

13. September

Fribourg-Gottéron – Adler Mannheim 🇩🇪 (CHL)

14 Uhr: BCF Arena, Fribourg

15. September

Erste National-League-Vollrunde (19.45 Uhr)

Ajoie – Ambri-Piotta

Biel – Fribourg-Gooéron

Davos – SCL Tigers

SCRJ Lakers – Kloten

Lausanne – Zug

Lugano – Genf-Servette

ZSC Lions – Bern

(abu)