Du willst der Hitze entfliehen? In der Schweiz wird bald wieder Eishockey gespielt
Heute und morgen hat uns die Hitzewelle noch fest im Griff, mit Temperaturen bis zu oder gar über 35 Grad. Danach geht es zwar etwas kühler weiter, doch insgesamt bleiben die Temperaturen sommerlich warm. Wer nicht gerade in die Berge fliehen kann oder nicht noch eine der seltenen und sündhaft teuer gewordenen mobilen Klimaanlagen ergattert hat, ist der Hitze gnadenlos ausgesetzt.
Ab August gibt es aber eine neue Methode, zumindest für zwei, drei Stunden etwas Abkühlung zu finden: Eishockey-Testspiele. Diese finden häufig nicht in den topmodernen National-League-Stadien statt, sondern in den kleineren Trainingshallen der Klubs oder teilweise auch in schon etwas in die Jahre gekommenen Eishallen von Klubs aus tieferen Ligen. Dort ist die Luft für eine bessere Eisqualität oft auf unter zehn Grad Celsius abgekühlt – eine echte, fast schon krasse Abkühlung also.
Hier findest du eine nach Datum geordnete Liste der Testspiele im Schweizer Eishockey, bevor am 15. September die neue National-League-Saison mit einer Vollrunde losgeht.
6. August
EHC Chur – EHC Wetzikon
19.45 Uhr: Trainingshalle Obere Au, Chur
7. August
HC Thurgau – EHC Kloten
19 Uhr: Güttingersreuti, Weinfelden
EHC Winterthur – EHC Olten
19.15 Uhr: Deutweg, Winterthur
11. August
EHC Olten – SC Bern
19 Uhr: Eisstadion Kleinholz, Olten
12. August
EHC Chur – SCL Tigers
19 Uhr: Trainingshalle Obere Au, Chur
13. August
Bellinzona Snakes – EHC Visp
18.30 Uhr: Sportzentrum, Bellinzona
Genf-Servette – Fribourg-Gottéron
19 Uhr: Sportzentrum, Le Sentier
14. August
EHC Kloten – SCRJ Lakers
18.30 Uhr: Eissportzentrum Oberthurgau, Romanshorn
GCK Lions – ZSC Lions
19 Uhr: KEK, Küsnacht
Lausanne HC – Fribourg-Gottéron
19 Uhr, Sportzentrum, Le Sentier
Bellinzona Snakes – HC Ambri-Piotta
19 Uhr: Sportzentrum, Bellinzona
La Chaux-de-Fonds – SC Bern
19 Uhr: Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
EHC Biel – HC Ajoie
19.15 Uhr: Palladium, Champéry
EHC Arosa – HC Davos
19.30 Uhr: Sportzentrum Arosa
EHC Olten – HC Sierre
19.45 Uhr: Kleinholz, Olten
SC Langenthal – EHC Basel
20.15: Schoren, Langenthal
15. August
SCRJ Lakers – EV Zug
17.30 Uhr: SGKB Arena, Rapperswil
EHC Arosa – Pikes Oberthurgau
19.15 Uhr: Sportzentrum, Arosa
17. August
Dragons de Rouen 🇫🇷 – HC Ajoie
20.15 Uhr: Patinoire, Yverdon
18. August
EHC Visp – La Chaux-de-Fonds
19 Uhr: Lonza Arena, Visp
EHC Chur – EHC Basel
19.45 Uhr: Trainingshalle Obere Au, Chur
EHC Olten – Bellinzona Snakes
19.45 Uhr: Kleinholz, Olten
Lausanne HC – Fischtown Pinguins 🇩🇪
20.15 Uhr: Patinoire, Yverdon
19. August
Fribourg-Gottéron – Dragons de Rouen 🇫🇷
19.45 Uhr: Patinoire, Yverdon
20. August
SC Bern – SCL Tigers
19 Uhr: Sportzentrum, Huttwil
HC Lugano – ZSC Lions
19.30 Uhr: Bodensee-Arena, Kreuzlingen
HC Davos – Adler Mannheim 🇩🇪
19.30 Uhr: Sportzentrum, Herisau
Fischtown Pinguins 🇩🇪 – HC Ajoie
20.15 Uhr: Patinoire, Yverdon
21. August
Lausanne HC – Dragons de Rouen 🇫🇷
16 Uhr: Patinoire, Yverdon
EHC Visp – HC Ambri-Piotta
19 Uhr: Lonza Arena, Visp
HC Thurgau – HC Innsbruck
19 Uhr: Güttingersreuti, Weinfelden
Fribourg-Gottéron – Fischtown Pinguins 🇩🇪
19.30 Uhr: Regional-Eisbahn, Düdingen
HC Sierre – Pionniers de Chamonix 🇫🇷
20 Uhr: Patinoire de Graben, Sierre
GCK Lions – EHC Olten
20 Uhr: KEK, Küsnacht
22. August
SCL Tigers – EHC Kloten
17 Uhr: Ilfishalle, Langnau
EHC Basel – EHC Arosa
17 Uhr: St. Jakob-Arena, Basel
Kladno 🇨🇿 – HC Davos
17.30 Uhr: Sportzentrum Herisau
23. August
EHC Kloten – Pioneers Vorarlberg
14.30 Uhr: Swiss Arena, Kloten
25. August
HC Thurgau – EHC Chur
20 Uhr: Eishalle Rheintal, Widnau
26. August
EHC Olten – EHC Biel
19.45 Uhr: Kleinholz, Olten
27. August
La Chaux-de-Fonds – EHC Biel
19 Uhr: Patinoire du Val de Traves, Fleurier
HC Ambri-Piotta – SCL Tigers
19 Uhr: BiascArena, Biasca
Genf-Servette – HC Ajoie
19 Uhr: Patinoire de Sous-Moulin, Thônex
28. August
SCRJ Lakers – Ceske Budejovice 🇨🇿
19 Uhr: Eishalle, Sursee
HC Ambri-Piotta – Schwenningen 🇩🇪
19 Uhr: Thomas Domenig Stadion, Chur
HC Lugano – SCL Tigers
19 Uhr: Resega, Lugano
HC Sierre – Bellinzona Snakes
19.30 Uhr: Patinoire de Graben, Sierre
EHC Visp – Concordia University 🇨🇦
19.45 Uhr: Lonza Arena, Visp
GCK Lions – HC Thurgau
20 Uhr: KEK, Küsnacht
29. August
SC Bern – ERC Ingolstadt 🇩🇪
14 Uhr: Postfinance-Arena, Bern
ZSC Lions – Adler Mannheim 🇩🇪
16 Uhr: Swiss Life Arena, Zürich
EV Zug – Nürnberg Ice Tigers 🇩🇪
17 Uhr: Eishalle, Sursee
EHC Chur – Schwenningen 🇩🇪
17 Uhr: Thomas Domenig Stadion, Chur
HC Lugano – HC Davos
18 Uhr: Resega, Lugano
EHC Olten – EHC Arosa
19 Uhr: Kleinholz, Olten
HC Sierre – Milano HC 🇮🇹
20 Uhr: Patinoire de Graben, Sierre
30. August
SCRJ Lakers – Nürnberg Ice Tigers 🇩🇪
16 Uhr: Eishalle, Sursee
1. September
Augsburger Panther 🇩🇪 – SC Bern
18.30 Uhr: Schoren, Langenthal
EHC Basel – EHC Olten
19.45 Uhr: St. Jakob-Arena, Basel
Bellinzona Snakes – GCK Lions
20.15 Uhr: Sportzentrum, Bellinzona
2. September
HC Ambri-Piotta – EHC Kloten
19 Uhr: Sportzentrum, Bellinzona
3. September
Graz 99ers 🇦🇹 – Fribourg-Gottéron (Champions Hockey League)
18.30 Uhr: Merkur Eisstadion, Graz (AUT)
ZSC Lions – Schwenningen 🇩🇪
19 Uhr: Swiss Life Arena, Zürich
EHC Basel – HC Ajoie
19.45 Uhr: St. Jakob-Arena, Basel
4. September
SCRJ Lakers – HC Lugano
19 Uhr: Lerchenfeld, St.Gallen
HC Davos – Storhamar Hamar 🇳🇴 (CHL)
19.45 Uhr: Eisstadion, Davos
Genf-Servette – Eisbären Berlin 🇩🇪 (CHL)
19.45 Uhr: Les Vernets, Genf
EHC Biel – SCL Tigers
19.45 Uhr: Tissot Arena, Biel
EHC Olten – EV Landshut 🇩🇪
19.45 Uhr: Kleinholz, Olten
EHC Visp – Chamonix 🇫🇷
19.45 Uhr: Lonza Arena, Visp
5. September
Klagenfurt 🇦🇹 – Fribourg-Gottéron (CHL)
19.15 Uhr: Heidi Horten-Arena, Klagenfurt (AUT)
6. September
Genf-Servette – Storhamar Hamar 🇳🇴 (CHL)
14 Uhr: Les Vernets, Genf
HC Davos – Eisbären Berlin 🇩🇪 (CHL)
15.45 Uhr: Eisstadion, Davos
8. September
HC Ajoie – Schwenningen 🇩🇪
19 Uhr: Raiffeisen Arena, Pruntrut
10. September
GKS Tychy 🇵🇱 – HC Davos (CHL)
18 Uhr: Stadion Zimowy, Tychy
EHC Chur – Freiburg Wölfe 🇩🇪
18 Uhr: Thomas Domenig Stadion, Chur
Skelleftea 🇸🇪 – Genf-Servette (CHL)
19 Uhr: Kraft Arena, Skelleftea
SCL Tigers – EV Zug
19 Uhr: Ilfishalle, Langnau
EHC Kloten – HC Lugano
19 Uhr: Swiss Arena, Kloten
La Chaux-de-Fonds – EHC Basel
19.45 Uhr: Les Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
EHC Biel – SC Bern
19.45 Uhr: Tissot Arena, Biel
HC Ambri-Piotta – SCRJ Lakers
19.45 Uhr: Gottardo Arena, Ambri
11. September
GCK Lions – Bellinzona Snakes
17 Uhr: KEK Küsnacht
SC Bern – ZSC Lions
19 Uhr: Sportanlage Sagibach, Wichtrach
Fribourg-Gottéron – Pilsen 🇨🇿 (CHL)
19.45 Uhr: BCF Arena, Fribourg
HC Thurgau – EHC Arosa
19.45 Uhr: Güttingersreuti, Weinfelden
EHC Visp – HC Sierre
20 Uhr: Lonza Arena, Visp
12. September
Skelleftea 🇸🇪 – HC Davos (CHL)
15 Uhr: Kraft Arena, Skelleftea
Lausanne HC – HC Sierre
16 Uhr: Patinoire de Graben, Sierre
GKS Tychy 🇵🇱 – Genf-Servette (CHL)
18 Uhr: Stadion Zimowy, Tychy
13. September
Fribourg-Gottéron – Adler Mannheim 🇩🇪 (CHL)
14 Uhr: BCF Arena, Fribourg
15. September
Erste National-League-Vollrunde (19.45 Uhr)
- Ajoie – Ambri-Piotta
- Biel – Fribourg-Gooéron
- Davos – SCL Tigers
- SCRJ Lakers – Kloten
- Lausanne – Zug
- Lugano – Genf-Servette
- ZSC Lions – Bern
(abu)