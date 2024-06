Alle Resultate der EM 2024 in Deutschland

Endlich ist es wieder soweit, ab Freitag rollt der Ball an der Europameisterschaft in Deutschland. Damit du bei den vielen Spielen auch den Überblick behälst, gibts hier nochmals alle wichtigen Infos zu den Gruppen, zum Modus und zur K.o.-Phase sowie alle aktuellen Tabellen und Resultate.

Gruppenphase: Die Tabellen

In der Gruppenphase absolviert jedes Team drei Gruppenspiele, jeder spielt ein Mal gegen jeden. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten aus jeder Gruppe stehen für die K.o.-Phase fest, dazu qualifizieren sich auch die vier besten Gruppendritten noch für die Achtelfinals.

Folgende Kriterien sind entscheidend für die Ermittlung der besten Gruppendritten (in dieser Reihenfolge):

Anzahl Punkte

Bessere Tordifferenz

Höhere Anzahl erzielter Tore

Fairplay-Verhalten

Platzierung im Koeffizienten-Ranking der Uefa

Gruppe A

Tabelle:

In der Gruppe A spielen die Schweiz, Ungarn, Deutschland und Schottland um einen Platz in der K.o.-Phase. Im Achtelfinal trifft der Zweite der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B, der Sieger der Gruppe A trifft auf den Zweiten der Gruppe C.

Gruppe B

Tabelle:

In der Gruppe B spielen Albanien, Italien, Kroatien und Spanien um einen Platz in der K.o.-Phase. Im Achtelfinal trifft der Sieger der Gruppe B auf einen Drittplatzierten aus den Gruppen A, D, E, oder F. Der Zweite der Gruppe B trifft auf den Zweiten der Gruppe A.

Gruppe C

Tabelle:

In der Gruppe C spielen Dänemark, England, Serbien und Slowenien um einen Platz in der K.o.-Phase. Der Sieger der Gruppe C spielt gegen einen Drittplatzierten aus den Gruppen D, E oder F. Der Zweite der Gruppe C spielt gegen den Sieger der Gruppe A.

Gruppe D

Tabelle:

In der Gruppe D spielen Frankreich, die Niederlanden, Österreich und Polen um einen Platz in der K.o.-Phase. Im Achtelfinal trifft der Erste der Gruppe D auf den Zweiten der Gruppe F, der Zweite der Gruppe D trifft auf den Zweiten der Gruppe E.

Gruppe E

Tabelle:

In der Gruppe D spielen Belgien, Rumänien, die Slowakei und die Ukraine um einen Platz in der K.o.-Phase. Im Achtelfinal spielt der Erste der Gruppe E gegen einen Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C und D. Der Zweite der Gruppe E spielt gegen den Zweiten der Gruppe D.

Gruppe F

Tabelle:

In der Gruppe F spielen Georgien, Portugal, Tschechien und die Türkei um einen Platz in der K.o.-Phase. Der Erste der Gruppe F trifft auf einen Drittplatzierten aus den Gruppen A, B und C. Der Zweite der Gruppe F trifft auf den Sieger der Gruppe D.

K.o.-Phase

Achtelfinal

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Torschützenliste

Termine

Die EM dauert vom 14. Juni bis 14. Juli.

Eröffnungsspiel: 14. Juni, 21 Uhr



Gruppenphase: 14. Juni - 26. Juni



Achtelfinals: 29. Juni bis 2. Juli



Viertelfinals: 5. Juli bis 6. Juli



Halbfinals: 9. Juli bis 10. Juli



EM-Final: 14. Juli, 21 Uhr



