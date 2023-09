Kyle Walker traf zwar erstmals im England-Trikot – für mehr als einen Punkt reichte es gegen die Ukraine aber nicht. Bild: www.imago-images.de

Deutsches Debakel gegen Japan +++ Italien und England patzen in EM-Quali

Gruppe I

Andorra – Belarus 0:0

Im Duell der beiden Aussenseiter in der Schweizer Gruppe trennen sich Andorra und Belarus torlos. Die Gäste bestimmten zwar das Spielgeschehen und gingen vermeintlich früh in Führung, doch wurde der Treffer von Artem Kontsevoy aberkannt. Damit haben die beiden Nationen nach der Hälfte der EM-Qualifikation zwei bzw. vier Punkte auf ihrem Konto.

Punkteteilung in Bukarest

Rumänien und Israel teilen sich im Verfolgerduell der Schweizer EM-Qualifikationsgruppe die Punkte und sind damit weiterhin zwei respektive drei Punkte hinter dem Team von Murat Yakin klassiert. Die Rumänen gingen durch den in Katar spielende Denis Alibec nach einer knappen halben Stunde in Führung. Trotzdem reichte es in Bukarest nur zum Remis, dem dritten in Folge nach dem 0:0 gegen Kosovo und dem 2:2 gegen die Schweiz. Der 19-jährige Oscar Gloukh von Salzburg erzielte für Israel kurz nach der Pause in seinem siebten Länderspiel schon den dritten Treffer.

Rumänien - Israel 1:1 (1:0)

Bukarest. SR Vincic (SLO).

Tore: 27. Alibec 1:0. 53. Gloukh 1:1.

Gruppe C

Ukraine – England 1:1

England kommt im polnischen Wroclaw gegen wacker kämpfende Ukrainer nicht über ein Unentschieden hinaus. Es ist der erste Punktverlust für die «Three Lions» in der laufenden Kampagne. Das Tor für die Ukraine erzielte der England-Legionär Oleksandr Sintschenko, der bei Arsenal unter Vertrag steht. Rund eine Viertelstunde später glich Kyle Walker nach einem hervorragenden Zuspiel von Harry Kane mit seinem ersten Treffer im 77. Länderspiel für das Team von Gareth Southgate aus.

Ukraine - England 1:1 (1:1)

Wroclaw (POL). SR Kabakov (BUL).

Tore: 26. Sintschenko 1:0. 41. Walker 1:1.

England: Pickford; Walker, Guéhi, Maguire, Chilwell; Maddison (66. Foden), Rice, Henderson; Saka (87. Gallagher), Kane, Bellingham (66. Rashford).

Nordmazedonien – Italien 1:1

Italien kommt gegen Nordmazedonien nur zu einem 1:1 und bleibt in der EM-Qualifikation drei Punkte hinter der Ukraine. In den Playoffs für die WM in Katar hatte Nordmazedonien Italien mit einem späten Treffer ins Elend geschossen. Diesmal holte der Aussenseiter daheim einen Punkt dank einem direkt verwandelten Freistoss in der 81. Minute. Enis Bardhi erwischte Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma in seiner Ecke. Zuvor hatte Ciro Immobile die Italiener früh in der zweiten Halbzeit in Führung geschossen.

Nordmazedonien - Italien 1:1 (0:0)

Skopje. SR Letexier (FRA).

Tore: 47. Immobile 0:1. 81. Bardhi 1:1.

Italien: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini (59. Scalvini), Bastoni, Dimarco (82. Biraghi); Barella, Cristante, Tonali (89. Raspadori); Politano (46. Zaniolo), Immobile, Zaccagni (82. Gnonto).

Gruppe F

Aserbaidschan – Belgien 0:1

Belgien bleibt auch im vierten Spiel der EM-Quali ungeschlagen und überholt damit Österreich, die in dieser Runde spielfrei haben. Dank des Tores von Yannick Carrasco, der den Schuss von Johan Bakayoko ins Tor ablenkte, setzt sich das Team von Domenico Tedesco in Aserbaidschan knapp durch.

Torschütze Yannick Carrasco. Bild: www.imago-images.de

Aserbaidschan - Belgien 0:1 (0:1)

Baku.SR Minakovic (SRB).

Tor: 38. Carrasco 0:1.

Bemerkungen: Aserbaidschan mit Dadaschow (GC/bis 62.).

Estland – Schweden 0:5

Schweden kam in der Gruppe F zum dringend benötigten Sieg in Estland und verkürzte den Rückstand gegenüber den auf den ersten beiden Plätzen klassierten Belgien und Österreich auf vier Punkte. Mit Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski und Alexander Isak trafen die derzeit am höchsten eingestuften schwedischen Spieler noch vor der Pause gegen die von Thomas Häberli trainierten Esten zur 3:0-Führung.

Unter anderem dank Alexander Isak und Viktor Gyökeres (r.) waren die Schweden Estland klar überlegen. Bild: keystone

Deutsches Debakel

Deutschland verpasst nicht nur einmal mehr den erhofften kleinen Befreiungsschlag, sondern kassiert eine peinliche Niederlage. Der kriselnde Gastgeber der nächsten Europameisterschaft verliert in Wolfsburg den Test gegen Japan gleich mit 1:4.

An der WM hatte das Debakel mit dem Vorrunden-Out für Deutschland mit einer Niederlage gegen Japan begonnen. Nun waren die Asiaten erneut stärker. Sie trafen vor der Pause durch Junya Ito (11.) und Ayase Ueda (22.). Leroy Sané schoss zwischenzeitlich das 1:1 für die Deutschen, die in der Schlussphase noch zweimal für ihre defensiven Schwächen bestraft wurden. Die in Deutschland spielenden Takuma Asano und Ao Tanaka sorgten für den brutalen Schlussstand.

Hansi Flick gerät immer stärker unter Druck. Bild: keystone

Der seit gut zwei Jahren amtierende Bundestrainer Hansi Flick gerät durch den nächsten Rückschlag noch stärker unter Druck. Seine Bilanz ist seit der WM miserabel: In diesem Jahr gab es in sechs Spielen vier Niederlagen und zuletzt – erstmals seit 38 Jahren – drei Pleiten in Folge. Am Dienstag erhält der vierfache Weltmeister die nächste Bewährungsprobe, in Dortmund gegen den WM-Finalisten Frankreich.

Deutschland - Japan 1:4 (1:2)

Wolfsburg. SR Pinheiro (POR).

Tore: 11. Ito 0:1. 19. Sané 1:1. 22. Ueda 1:2. 90. Asano 1:3. 92. Tanaka 1:4.

