Nach einer umstrittenen Handspiel-Szene im eigenen Strafraum im Spiel gegen Deutschland wurde Marc Cucurella im Halbfinal bei sämtlichen Ballkontakten ausgebuht. Der Grund: Offenbar hatten viele deutsche Fans bereits Tickets gekauft, in der Hoffnung, dann dann das Heimteam zu sehen. Diese liessen ihren Frust über die viel diskutierte Szene am Verteidiger ab. Gegenüber «The Athletic» hat der Spanier nun die Pfiffe kommentiert – und kritisiert. «Eigentlich war mir das egal», so der Verteidiger. «Aber gleichzeitig fühlte es sich auch ein wenig traurig an, dass einige Leute zu diesem Spiel kamen, nur um einen einzelnen Spieler auszubuhen. Einige Leute haben damit Tickets verschwendet, die auch an Fans hätten gehen können, die das Spiel wirklich genossen hätten.»Von den Pfiffen liess sich Cucurella bislang nicht beirren. Im Halbfinal gegen Frankreich zeigte der Aussenverteidiger eine starke Leistung – am Ende setzte sich sein Spanien mit 2:1 durch. (dab)