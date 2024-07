🇵🇹 LOCURA en el hotel de PORTUGAL.



Blaulicht und Sirenen spiegelten sich am Montagabend in den Fenstern des Hotels, in dem das portugiesische Nationalteam vor der Achtelfinalpartie am Montagabend in Frankfurt residierte. Somit nächtigte selbstverständlich auch Mega-Star Cristiano Ronaldo nächtigte. Grund genug für hunderte Fans, sich trotz widriger Witterungsbedingungen vor dem Gebäude zu versammeln.Die Ronaldo-Anhänger hatten den ganzen Tag in der Wärme auf ihr Idol gewartet. Dabei sollen laut einem Reporter vor Ort mehrere Menschen kollabiert sein, woraufhin die Behörden einen Großeinsatz auslösten. Feuerwehr, Rettungsdienst und die in Vorhaltung befindlichen «Sanitäts-Züge» des Katastrophenschutzes waren vor Ort.Offenbar mussten die Personen nicht nur vor Ort behandelt, sondern auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Situation soll sich erst nach Abfahrt des Teambusses in Richtung der Frankfurt Arena beruhigt haben. (t-online)