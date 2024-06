Ramos von Sicherheitskraft niedergestreckt +++ Nur Schottland noch harmloser als England

Beim Spiel zwischen Polen und Österreich im Berliner Olympiastadion wurde im österreichischen Block ein „Defend Europe“-Banner gezeigt. Unter dem Slogan vereint sich Europas extreme Rechte gegen den „Großen Austausch“ und für eine radikale Änderung der Migrationspolitik. #polaut pic.twitter.com/FJuJMa21ub — Ruben Gerczikow (@RubenGerczi) June 21, 2024

Kurz vor Ende des 3:1-Sieges der Österreicher gegen Polen am Freitagabend im Berliner Olympiastadion wird ein Banner mit der Aufschrift «Defend Europe» hochgehalten. Das ist der Titel einer Kampagne der rechtsextremen «Identitären Bewegung», die damit Stimmung gegen Migranten macht. Der Österreichische Fussball-Bund (ÖFB) hat sich in klaren Worten von einer rechtsextremen Botschaft im Fanblock während des EM-Spiels gegen Polen distanziert.«Der ÖFB ist sehr betroffen, dass so ein Transparent trotz strenger Kontrollen ins Stadion gelangt ist. Nationalteam und Verband stehen ganz klar für Toleranz, Vielfalt und Integration in allen Bereichen unserer Gesellschaft», hiess in einem Statement des Verbandes. Fanbeauftragte hätten sofort eingegriffen und die Aktion dokumentiert. Nun werde an der Klärung der Identität der handelnden Personen gearbeitet. (pre)