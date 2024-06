Prinz William hielt Ansprache bei England +++ Ramos von Sicherheitskraft niedergestreckt

Prince William at the England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs Denmark🇩🇰 Game

20 June 2024

Showing more passion than the entire England team!!! pic.twitter.com/JSxEL6oWkM — Britannicus Maximus "Brutus" (@BrutusMaximusX) June 21, 2024

Prinz William hat einem Medienbericht zufolge nach dem enttäuschenden 1:1 von England im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark eine Kabinenansprache für die englische Nationalelf gehalten. Der britische Thronfolger hatte sich das Spiel im Stadion in Frankfurt am Donnerstag angesehen. Er war gemeinsam mit Dänemarks König Frederik X. und dessen Tochter Prinzessin Josephine auf der Tribüne zu sehen.Nach dem Spiel soll er zur englischen Mannschaft in die Kabine gekommen sein, wie der «Telegraph» am Sonntag berichtete. «Er hat einfach versucht, uns alle aufzumuntern. Er sagte, es sei nicht das Ende der Welt», verriet demnach der 20-jährige Mittelfeldspieler Adam Wharton, der während des Spiels nicht zum Einsatz gekommen war. (t-online.de)