Für den Flughafen Berlin bedeutet der EM-Final einen Ausnahmezustand – unter anderem, weil Dutzende Sondermaschinen mit Fans aus den Ländern der beiden Finalteilnehmer ausserhalb des regulären Flugplans ankommen. Am Samstagnachmittag waren so viele Flugzeuge über Berlin in der Luft, dass sie teilweise lange warten mussten, bis die Landung möglich war, wie die «Bild» berichtet.



Laut dem Blatt seien zwei Maschinen der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines gar nach Leipzig umgeleitet worden. Die beiden Flugzeuge vom Typ Airbus A350 mit knapp 600 englischen Fans hätten auf dem Airport Schkeuditz landen müssen. Von dort sei es für die Anhänger der Three Lions dann per Zug weiter nach Berlin gegangen.

Bild: www.imago-images.de