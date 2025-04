Nico Hischier brachte die New Jersey Devils auf die Siegesstrasse. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Hischier trifft und Devils siegen in Playoffs erstmals – auch Fiala erzielt 2. Tor

Die New Jersey Devils schafften in den NHL-Playoffs den ersten Sieg. Die Mannschaft um Nico Hischier bezwang die Carolina Hurricanes 3:2 n.V. und verkürzte in der Achtelfinal-Serie auf 1:2.

Von der Schweizer Fraktion bei den Devils, die mit der Rückkehr von Jonas Siegenthaler nach 27 verpassten Partien wieder vollständig war, ragte Hischier heraus. Der Walliser zog zum Ende des ersten Drittels nach Zuspiel von Timo Meier auf den gegnerischen Torhüter los und umspielte diesen gekonnt. Das 1:0 war bereits der 37. Treffer des Captains in dieser Saison.

New Jersey verdiente sich den Sieg mit einer druckvollen Overtime, in der sie zwölf Schüsse abgaben, während die Hurricanes nur dreimal in den Abschluss gingen. Alle drei Schweizer standen an diesem Abend rund eine halbe Stunde auf dem Eis. Dies galt auch für Siegenthaler, der erstmals seit Anfang Februar wieder spielte. Nach der Verletzung von Johnny Kovacevic mussten die Devils ab dem zweiten Drittel mit fünf Verteidigern spielen.

In der Nacht auf Samstag liess sich auch Kevin Fiala als Torschütze feiern. Der St. Galler schoss wie Hischier sein zweites Tor in den Playoffs, konnte aber die 4:7-Niederlage der Los Angeles Kings nicht abwenden. Die Edmonton Oilers liegen in der Serie nur noch 1:2 zurück. (nih/sda)