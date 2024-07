Deutsch-Türken, darunter viele Jugendliche, begrüßen die türkische Mannschaft bei der Ankunft an ihrem Hotel am Potsdamer Platz - mit dem Gruß der faschistischen „Grauen Wölfe“. Wir haben ein eklatantes Problem mit türkisch-islamischen Rechtsextremismus hier in diesem Land. pic.twitter.com/pZ5BJienGk — ThoSo (@th_so2) July 5, 2024

Bei der Ankunft der türkischen Mannschaft an ihrem Hotel in Berlin am Tag vor dem heutigen EM-Viertelfinal gegen die Niederlande begrüssten einige Fans das Team mit dem «Wolfsgruss». Diesen hatte Merih Demiral beim Torjubel im Achtelfinal gegen Österreich gezeigt. Da er mit der rechtsextremen Gruppe der «Grauen Wölfe» in Verbindung gebracht wird, wurde der Verteidiger von der UEFA für zwei Spiele gesperrt – der Aufschrei in der Türkei war gross. Sogar Präsident Recep Tayyip Erdogan schaltete sich in die Debatte ein, um Demiral zu verteidigen. Erdogan wird wohl auch aus diesem Grund zum Spiel im Olympiastadion reisen.