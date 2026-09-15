Patrick Mahomes zeigte ein starkes Comeback. Bild: keystone

Mahomes kehrt nach neun Monaten zurück und dominiert, als wäre er nie weg gewesen

Genau neun Monate nach seiner Verletzung kehrt Patrick Mahomes auf das Spielfeld zurück und lässt gleich wieder seine Muskeln spielen. Die Kansas City Chiefs lassen den Denver Broncos auch dank einer starken Leistung des Quarterbacks keine Chance.

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Auf den Tag genau neun Monate nach seiner schweren Verletzung war er wieder da. Am 14. Dezember 2025 riss sich Star-Quarterback Patrick Mahomes das vordere Kreuzband und das Aussenband im linken Knie. Die Saison war gelaufen und die Kansas City Chiefs verpassten die Playoffs mit einer 6:11-Bilanz deutlich. Erstmals, seit Mahomes bei den Chiefs ist, fand die Postseason ohne Kansas City statt.

Bereits einen Tag nach seiner Verletzung wurde Mahomes operiert, er startete gleich eine lange und harte Reha-Phase. Am meisten zu kämpfen mit der Verletzung hatte der Spielmacher kurz nach dem Vorfall. «Der schwierigste Teil war am Anfang, als ich nicht einmal meinen Kindern hinterherlaufen konnte», erklärte der 30-Jährige.

Die besten Plays von Patrick Mahomes bei seinem Comeback. Video: YouTube/NFL

Nun kam es in der Nacht auf Dienstag zum Comeback und der dreifache Super-Bowl-Champion spielte auf, als wäre er nie weg gewesen. Mit 207 Passing-Yards, zwei Touchdownpässen und einem eigenen Lauf in die Endzone war Mahomes beim 31:10-Sieg gegen die Denver Broncos eine der grossen Figuren. Einzig bei der Passgenauigkeit (15 von 27 Pässen erreichten einen Mitspieler) haperte es noch bei Mahomes, welcher eine Interception warf.

Nach der Partie war Mahomes durchaus glücklich über sein Comeback. «Ich habe nicht mein bestes Spiel gezeigt, aber wir konnten trotzdem gegen ein wirklich gutes Team einen schönen Sieg einfahren», sagte Mahomes nach dem Sieg gegenüber ESPN. «Ich hatte so viel Reha gemacht und so hart gearbeitet, um in diese Position zu kommen. Ich wollte einfach nur raus und spielen. Dafür macht man das doch.» Das nächste Spiel für die Chiefs findet am nächsten Sonntag gegen die Indianapolis Colts statt. (riz)