Ganz München feiert den achten Meisteritel des FC Bayern in Folge



Bild: keystone

So ausgelassen feiert ganz München den achten Bayern-Titel in Folge

Jubel, Trubel, Heiterkeit! Zwar freut sich im grossen Rest von Fussball-Deutschland kaum einer, dass die Dominanz des Rekordmeisters FC Bayern München anhält. Doch in der Heimat ist das den Fans wurscht. Sie feiern den achten Meistertitel in Folge ungehemmt und so, als wäre er der erste überhaupt. Eindrückliche Bilder aus München!

Viel los am Marienplatz Bild: Shutterstock

Kaum ein freier Platz im Biergarten Bild: Shutterstock

Gedränge auf der Kaufingerstrasse bild: Shutterstock

Hupkonzerte beim Siegestor Bild: Shutterstock

Kaum Durchkommen am Stachus Bild: Shutterstock

Ein Chrüsimüsi beim Viktualienmarkt Bild: Shutterstock

Besoffene Horden im Hofbräuhaus Bild: Shutterstock

Böse Zungen behaupten ja, dass eine Münchner Meisterfeier auch in normalen Zeiten so trist ist, weil sie nichts mehr besonderes ist.

Aber Scherz beiseite: Es ist traurig, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie keine Bilder einer echten Meisterfeier sehen dürfen, egal ob aus München, Dortmund oder Leipzig. Wobei es in der Schweiz ja durchaus denkbar scheint, dass in einigen Wochen in St.Gallen, Bern oder Basel mehrere tausend Anhänger unbehelligt auf die Strasse dürfen, um den Titel zu bejubeln – schliesslich wurden am Wochenende auch grosse Demonstrationen nicht unterbunden. (ram)

