Schweizer Cup: YB, FC Basel, Servette und GC spielen heute Samstag

Basel schon bei der ersten Trinkpause ungefährdet voraus – auch YB führt im Cup
Bavois – Servette
Die Partie im Waadtland war im Prinzip schon vorbei, da hatte sie noch kaum angefangen. Nach 9 Minuten führte Servette beim Promotion-League-Team aus Bavois bereits mit 4:0, David Douline traf doppelt. Nach mittlerweile einer Stunde liegen die Genfer mit 7:0 vorne.
Anpfiff war um 15.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.
Liestal – YB
In der 7. Minute gingen die Young Boys mit 1:0 in Führung. Grégory Wüthrich war nach einer Freistossflanke zur Stelle.
Anpfiff war um 16.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.
Courtételle – Basel
Gegen den Erstliga-Klub aus dem Jura beruhigten Kazeem Olaigbe (4.) und Andrej Bacinin (7.) die Nerven aller FCB-Fans schon sehr früh. Bei der Hitze war es bestimmt nicht das verkehrteste Mittel, rasch vorzulegen. Asane Sow sorgte in der 17. Minute mit dem 3:0 bereits für die Entscheidung und bloss sechs Minuten später erhöhte Zan Celar vom Penaltypunkt aus.
Anpfiff war um 16.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.
In weniger als 24 Stunden hat Basels nächster Gegner weitaus klingendere Namen. Im ausverkauften St.Jakob-Park empfängt der FCB den FC Barcelona zu einem Testspiel, dessen Beginn um 16.30 Uhr ist.
Regensdorf – GC
Anpfiff 18.00 Uhr – hier zum Liveticker.
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(ram/sda)