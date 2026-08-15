Schweizer Cup: YB, FC Basel, Servette und GC spielen heute Samstag

Der Basler Olaigbe bezwingt Courtételles Goalie Roth ein erstes Mal. Bild: keystone

Basel schon bei der ersten Trinkpause ungefährdet voraus – auch YB führt im Cup

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Bavois – Servette

Die Partie im Waadtland war im Prinzip schon vorbei, da hatte sie noch kaum angefangen. Nach 9 Minuten führte Servette beim Promotion-League-Team aus Bavois bereits mit 4:0, David Douline traf doppelt. Nach mittlerweile einer Stunde liegen die Genfer mit 7:0 vorne.

Douline lässt sich von Kollege Ouattara feiern. Bild: keystone

Anpfiff war um 15.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.

Liestal – YB

In der 7. Minute gingen die Young Boys mit 1:0 in Führung. Grégory Wüthrich war nach einer Freistossflanke zur Stelle.

Pech (rechts) will mit Torschütze Wüthrich abklatschen. Bild: keystone

Anpfiff war um 16.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.

Courtételle – Basel

Gegen den Erstliga-Klub aus dem Jura beruhigten Kazeem Olaigbe (4.) und Andrej Bacinin (7.) die Nerven aller FCB-Fans schon sehr früh. Bei der Hitze war es bestimmt nicht das verkehrteste Mittel, rasch vorzulegen. Asane Sow sorgte in der 17. Minute mit dem 3:0 bereits für die Entscheidung und bloss sechs Minuten später erhöhte Zan Celar vom Penaltypunkt aus.

In Courtételle waren die Fans nah dran. Bild: keystone

Anpfiff war um 16.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.

In weniger als 24 Stunden hat Basels nächster Gegner weitaus klingendere Namen. Im ausverkauften St.Jakob-Park empfängt der FCB den FC Barcelona zu einem Testspiel, dessen Beginn um 16.30 Uhr ist.

Regensdorf – GC

Anpfiff 18.00 Uhr – hier zum Liveticker.

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(ram/sda)