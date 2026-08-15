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FC Basel

Schweizer Cup: YB, FC Basel, Servette und GC spielen heute Samstag

Kazeem Olaigbe (FCB), droite, marque le premier but (1-0) contre le gardien Benjamin Roth (FC Courtetelle), gauche, lors de la rencontre de 32eme de finale de la coupe de suisse de football entre le F ...
Der Basler Olaigbe bezwingt Courtételles Goalie Roth ein erstes Mal.Bild: keystone

Basel schon bei der ersten Trinkpause ungefährdet voraus – auch YB führt im Cup

15.08.2026, 16:2715.08.2026, 16:36
Inhaltsverzeichnis
Bavois – Servette
Liestal – YB
Courtételle – Basel
Regensdorf – GC
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Alle Resultate vom Samstag
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Bavois – Servette

Die Partie im Waadtland war im Prinzip schon vorbei, da hatte sie noch kaum angefangen. Nach 9 Minuten führte Servette beim Promotion-League-Team aus Bavois bereits mit 4:0, David Douline traf doppelt. Nach mittlerweile einer Stunde liegen die Genfer mit 7:0 vorne.

David Douline (SFC), centre, et Tiemoko Ouattara (SFC), gauche, laissent eclater leur joie devant Maxime Brenet le gardien du (FC Bavois), droite, lors de la rencontre de 32eme de finale de la coupe d ...
Douline lässt sich von Kollege Ouattara feiern.Bild: keystone

Anpfiff war um 15.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.

Liestal – YB

In der 7. Minute gingen die Young Boys mit 1:0 in Führung. Grégory Wüthrich war nach einer Freistossflanke zur Stelle.

Gregory Wuethrich (YB), links, und Dominik Pech, Rechts, jubeln nach dem Treffer zum 0:1 im Schweizer Fussball Cup Spiel der ersten Runde zwischen dem FC Liestal und dem BSC Young Boys Bern, am Samsta ...
Pech (rechts) will mit Torschütze Wüthrich abklatschen.Bild: keystone

Anpfiff war um 16.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.

Courtételle – Basel

Gegen den Erstliga-Klub aus dem Jura beruhigten Kazeem Olaigbe (4.) und Andrej Bacinin (7.) die Nerven aller FCB-Fans schon sehr früh. Bei der Hitze war es bestimmt nicht das verkehrteste Mittel, rasch vorzulegen. Asane Sow sorgte in der 17. Minute mit dem 3:0 bereits für die Entscheidung und bloss sechs Minuten später erhöhte Zan Celar vom Penaltypunkt aus.

Flavius Daniliuc (FCB), gauche, Tom Villemin (FC Courtetelle), droite, et leurs coequipiers entrent sur le terrain lors de la rencontre de 32eme de finale de la coupe de suisse de football entre le FC ...
In Courtételle waren die Fans nah dran.Bild: keystone

Anpfiff war um 16.00 Uhr – hier geht's zum Liveticker.

In weniger als 24 Stunden hat Basels nächster Gegner weitaus klingendere Namen. Im ausverkauften St.Jakob-Park empfängt der FCB den FC Barcelona zu einem Testspiel, dessen Beginn um 16.30 Uhr ist.

Regensdorf – GC

Anpfiff 18.00 Uhr – hier zum Liveticker.

Alle Resultate vom Freitag

Der FC Zürich zittert sich weiter +++ Lausanne siegt ohne Mühe +++ auch Rotkreuz jubelt

Alle Resultate vom Samstag

Alle Resultate vom Sonntag

(ram/sda)

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