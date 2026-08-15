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FC Basel

YB, Basel, GC und Servette feiern in 1. Cup-Runde alle einen Kantersieg

Une vue du stade et la tribune, lors de la rencontre de 32eme de finale de la coupe de suisse de football entre le FC Bavois et le Servette FC, SFC, ce samedi 15 aout 2026 au Stade des Peupliers a Bav ...
Im Stade des Peupliers des FC Bavois, dem «Camp Nou der Waadtländer Provinz», gab Servette den Ton an.Bild: keystone

Alle Super-League-Klubs im Cup mit Kantersiegen – nur ein Team kassiert ein Gegentor

15.08.2026, 19:4915.08.2026, 19:59
Inhaltsverzeichnis
Regensdorf – GC 0:5
Liestal – YB 0:4
Courtételle – Basel 1:6
Bavois – Servette 0:7
Alle Resultate vom Freitag
Alle Resultate vom Samstag
Alle Resultate vom Sonntag

Regensdorf – GC 0:5

Die Hoffnungen des 2.-Ligisten Regensdorf währten bloss sechzehn Minuten. Dann lag der Rekordcupsieger GC dank drei Treffern innert fünf Minuten 3:0 voraus; Sahin, Krasniqi und Muci liessen die Hoppers jubeln.

Die drei GC-Tore innert fünf Minuten.Video: SRF

Einziger Doppeltorschütze beim 5:0-Sieg war Denis Sahin. Der 18-Jährige lief erst zum fünften Mal für die erste Mannschaft der Grasshoppers auf.

Regensdorf – Grasshoppers 0:5 (0:3)
SR Schärer. - Tore: 10. Sahin 0:1. 12. Krasniqi 0:2. 15. Muci 0:3. 62. Sahin 0:4. 73. Lee 0:5.

Liestal – YB 0:4

Lange durfte der Baselbieter Underdog auf eine Überraschung hoffen. In der 7. Minute gingen die Young Boys zwar bereits in Führung, Grégory Wüthrich war nach einer Freistossflanke zur Stelle. Bis zur Pause fiel aber kein weiteres Tor, was vor allem an Ladehemmungen bei den Bernern lag. Auch Liestal (2. Liga Inter) kam zu Abschlüssen.

Gregory Wuethrich (YB), links, und Dominik Pech, Rechts, jubeln nach dem Treffer zum 0:1 im Schweizer Fussball Cup Spiel der ersten Runde zwischen dem FC Liestal und dem BSC Young Boys Bern, am Samsta ...
Pech (rechts) will mit Torschütze Wüthrich abklatschen.Bild: keystone

Erst nach einer Stunde erlöste Christian Fassnacht YB mit dem Treffer zum 2:0. Zwanzig Minuten vor dem Ende machte Isaac Schmidt mit seinem Tor den Deckel drauf.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Liestal – Young Boys 0:4 (0:1)
SR Turkes. - Tore: 7. Wüthrich 0:1. 60. Fassnacht 0:2. 72. Schmidt 0:3. 82. Essende 0:4.

Courtételle – Basel 1:6

Gegen den jurassischen Erstliga-Klub beruhigten Kazeem Olaigbe (4.) und Andrej Bacinin (7.) die Nerven aller FCB-Fans schon sehr früh. Bei der Hitze war es bestimmt nicht das verkehrteste Mittel, rasch vorzulegen. FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner stellte mit Ausnahme des transferierten Léo Leroy die gleiche Startelf auf wie vor einer Woche gegen den FC Thun (4:2). Das zahlte sich aus.

Flavius Daniliuc (FCB), gauche, Tom Villemin (FC Courtetelle), droite, et leurs coequipiers entrent sur le terrain lors de la rencontre de 32eme de finale de la coupe de suisse de football entre le FC ...
In Courtételle waren die Fans nah dran.Bild: keystone

Asane Sow sorgte in der 17. Minute mit dem 3:0 bereits für die Entscheidung und bloss sechs Minuten später erhöhte Zan Celar vom Penaltypunkt aus. 4:0 für Basel lautete auch der Pausenstand. Für Courtételle war die Partie dennoch ein Highlight der Klubgeschichte – und dank des Treffers von Antoine Rossé zum 1:6 (70.) gelang dem Aussenseiter sogar noch eine Ehrenmeldung. Der Torschütze machte sich an seinem 30. Geburtstag wohl das schönste Geschenk.

In weniger als 24 Stunden hat Basels nächster Gegner einen weitaus klingenderen Namen. Im ausverkauften St.Jakob-Park empfängt der FCB den FC Barcelona zu einem Testspiel, dessen Beginn um 16.30 Uhr ist.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Courtételle – Basel 1:6 (0:4)
SR von Mandach. - Tore: 3. Olaigbe 0:1. 7. Bacanin 0:2. 16. Sow 0:3. 22. Celar (Penalty) 0:4. 46. Thorell 0:5. 66. Koloto 0:6. 70. Rossé 1:6.

Bavois – Servette 0:7

Die Partie im Waadtland war im Prinzip schon vorbei, da hatte sie noch kaum angefangen. Nach neun Minuten führte Servette beim Promotion-League-Team aus Bavois bereits mit 4:0, David Douline traf doppelt.

David Douline (SFC), centre, et Tiemoko Ouattara (SFC), gauche, laissent eclater leur joie devant Maxime Brenet le gardien du (FC Bavois), droite, lors de la rencontre de 32eme de finale de la coupe d ...
Douline lässt sich von Kollege Ouattara feiern.Bild: keystone

Bavois – Servette 0:7 (0:5)
SR Cibelli. - Tore: 2. Douline 0:1. 6. Njoh 0:2. 7. Douline 0:3. 8. Lambourde 0:4. 34. Mraz 0:5. 48. Njoh 0:6. 60. Burch 0:7.

Alle Resultate vom Freitag

Der FC Zürich zittert sich weiter +++ Lausanne siegt ohne Mühe +++ auch Rotkreuz jubelt

Alle Resultate vom Samstag

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(ram/sda)

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