Steigt beim englischen Meister ein: Jeff Bezos, einer der reichsten Menschen der Welt. Bild: keystone

Amazon-Milliardär Jeff Bezos investiert offiziell in Premier-League-Team

Der englische Klub FC Liverpool bekommt prominente neue Geldgeber: Ein Investorenkonsortium um Amazon-Gründer Jeff Bezos übernimmt einen Minderheitsanteil am Klub.

Mehr «Sport»

Der FC Liverpool bekommt neue, prominente Geldgeber. Wie der Klub offiziell mitteilte, verkauft Fenway Sports Group (FSG) eine Minderheitsbeteiligung am Klub an ein Investorenkonsortium namens 1892 Holdings. Angeführt wird dieses von Amit Bhatia, zu den Kapitalgebern zählen unter anderem die Mittal-Familie sowie der Fonds K5 Sports, dessen Hauptinvestor Amazon-Gründer Jeff Bezos ist. Auch das Family Office von Eduardo Saverin, einem der Facebook-Mitgründer, ist beteiligt.

Wichtig für die Fans: FSG rund um John Henry behält die Mehrheit und die operative Kontrolle über den Klub. Die Beteiligung sei strategischer Natur und solle Liverpools langfristige Wachstumsziele unterstützen, indem Fachwissen aus Wirtschaft, Technologie und Investment eingebracht werde, wie FSG-Präsident Mike Gordon erklärte. Die neuen Partner sollen gemeinsam mit der Klubführung Chancen prüfen, die Liverpool auf und neben dem Platz voranbringen. (car)