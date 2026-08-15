YB, Basel und Servette im Cup mit Kantersiegen – kommt auch GC weiter?

Im Stade des Peupliers des FC Bavois, dem «Camp Nou der Waadtländer Provinz», gab Servette den Ton an. Bild: keystone

YB, Basel und Servette im Cup mit Kantersiegen – auch GC macht früh alles klar

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Regensdorf – GC

Die Hoffnungen des 2.-Ligisten Regensdorf währten bloss sechzehn Minuten. Dann lag der Rekordcupsieger GC dank drei Treffern innert fünf Minuten 3:0 voraus; Sahin, Krasniqi und Muci liessen die Hoppers jubeln.

Die drei GC-Tore innert fünf Minuten. Video: SRF

Anpfiff 18.00 Uhr – hier zum Liveticker.

Liestal – YB 0:4

Lange durfte der Baselbieter Underdog auf eine Überraschung hoffen. In der 7. Minute gingen die Young Boys zwar bereits in Führung, Grégory Wüthrich war nach einer Freistossflanke zur Stelle. Bis zur Pause fiel aber kein weiteres Tor, was vor allem an Ladehemmungen bei den Bernern lag. Auch Liestal (2. Liga Inter) kam zu Abschlüssen.

Pech (rechts) will mit Torschütze Wüthrich abklatschen. Bild: keystone

Erst nach einer Stunde erlöste Christian Fassnacht YB mit dem Treffer zum 2:0. Zwanzig Minuten vor dem Ende machte Isaac Schmidt mit seinem Tor den Deckel drauf.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Liestal – Young Boys 0:4 (0:1)

SR Turkes. - Tore: 7. Wüthrich 0:1. 60. Fassnacht 0:2. 72. Schmidt 0:3. 82. Essende 0:4.

Courtételle – Basel 1:6

Gegen den jurassischen Erstliga-Klub beruhigten Kazeem Olaigbe (4.) und Andrej Bacinin (7.) die Nerven aller FCB-Fans schon sehr früh. Bei der Hitze war es bestimmt nicht das verkehrteste Mittel, rasch vorzulegen. FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner stellte mit Ausnahme des transferierten Léo Leroy die gleiche Startelf auf wie vor einer Woche gegen den FC Thun (4:2). Das zahlte sich aus.

In Courtételle waren die Fans nah dran. Bild: keystone

Asane Sow sorgte in der 17. Minute mit dem 3:0 bereits für die Entscheidung und bloss sechs Minuten später erhöhte Zan Celar vom Penaltypunkt aus. 4:0 für Basel lautete auch der Pausenstand. Für Courtételle war die Partie dennoch ein Highlight der Klubgeschichte – und dank des Treffers von Antoine Rossé zum 1:6 (70.) gelang dem Aussenseiter sogar noch eine Ehrenmeldung. Der Torschütze machte sich an seinem 30. Geburtstag wohl das schönste Geschenk.

In weniger als 24 Stunden hat Basels nächster Gegner einen weitaus klingenderen Namen. Im ausverkauften St.Jakob-Park empfängt der FCB den FC Barcelona zu einem Testspiel, dessen Beginn um 16.30 Uhr ist.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Courtételle – Basel 1:6 (0:4)

SR von Mandach. - Tore: 3. Olaigbe 0:1. 7. Bacanin 0:2. 16. Sow 0:3. 22. Celar (Penalty) 0:4. 46. Thorell 0:5. 66. Koloto 0:6. 70. Rossé 1:6.

Bavois – Servette 0:7

Die Partie im Waadtland war im Prinzip schon vorbei, da hatte sie noch kaum angefangen. Nach neun Minuten führte Servette beim Promotion-League-Team aus Bavois bereits mit 4:0, David Douline traf doppelt.

Douline lässt sich von Kollege Ouattara feiern. Bild: keystone

Bavois – Servette 0:7 (0:5)

SR Cibelli. - Tore: 2. Douline 0:1. 6. Njoh 0:2. 7. Douline 0:3. 8. Lambourde 0:4. 34. Mraz 0:5. 48. Njoh 0:6. 60. Burch 0:7.

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(ram/sda)