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Nach Lachgas-Unfall: Raheem Sterling bekennt sich vor Gericht schuldig

epa12870555 Raheem Sterling of Feyenoord reacts during the Dutch Eredivisie match between FC Volendam and Feyenoord at the Kras Stadium in Volendam, the Netherlands, 05 April 2026. EPA/Sonny Lensen
Raheem Sterling steht aktuell vor Gericht.Bild: keystone

Autounfall mit Lachgas: Raheem Sterling bekennt sich vor Gericht schuldig

Er spielte für England im WM-Halbfinale 2018 und im EM-Endspiel 2020. Zuletzt wollte dem einstigen Stürmerstar Raheem Sterling nichts so richtig gelingen. Statt auf dem Platz steht er vor Gericht.
16.09.2026, 13:2116.09.2026, 13:21

Der frühere englische Fussball-Nationalspieler Raheem Sterling hat sich nach einem Unfall mit seinem Lamborghini wegen gefährlichen Fahrens und des Besitzes von Lachgas für schuldig bekannt. Zudem gab er zu, die Abgabe einer Probe zum Test auf Drogenkonsum verweigert zu haben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal im englischen Basingstoke. Die Strafmassverkündung soll der BBC zufolge am 25. November erfolgen, bis dahin habe der einstige Stürmerstar ein Fahrverbot erteilt bekommen.

Der 31-Jährige war am 28. Mai mit seinem Wagen ohne Fremdbeteiligung gegen eine Leitplanke geprallt und anschliessend wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss vorübergehend festgenommen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand.

Eine Quelle aus dem Umfeld von Sterling erklärte damals, der Fussballer habe «extrem schwierige Jahre» hinter sich und sich zuletzt «wertlos» und «vergessen» gefühlt. Sterling war bis Januar beim FC Chelsea unter Vertrag gewesen, hatte dort aber nicht gespielt und zuletzt auch nicht mehr mit der Profi-Mannschaft trainiert. Inzwischen ist er vereinslos.

Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden. Mit ManCity hatte er viermal die englische Meisterschaft gewonnen. Für die englische Nationalmannschaft absolvierte Sterling 82 Länderspiele, darunter das Halbfinalspiel bei der Weltmeisterschaft 2018 und das EM-Finale 2020. (riz/tonline)

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