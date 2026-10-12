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Liverpools Florian Wirtz wird von Klublegende Jamie Carragher kritisiert

epa13297063 Florian Wirtz of Liverpool runs during the English Premier League match Liverpool FC against Manchester City, in Liverpool, Britain, 11 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. N ...
Florian Wirtz: Der 23-Jährige hat in England weiterhin einen schweren Stand.Bild: keystone

«Er muss aus der Mannschaft genommen werden»: TV-Experte schiesst gegen Wirtz

Nach Liverpools Niederlage gegen Manchester City steht Florian Wirtz erneut in der Kritik. Für einen TV-Experten hat der Nationalspieler nichts mehr in der Startelf verloren.
12.10.2026, 14:5712.10.2026, 14:57

TV-Experte Jamie Carragher hat nach der ersten Saisonniederlage des FC Liverpool in der Premier League einmal mehr scharfe Kritik an Florian Wirtz geübt. Der frühere Liverpool-Verteidiger verlangte, Wirtz auf die Ersatzbank zu setzen – und sieht nur noch in Bundestrainer Jürgen Klopp eine Hoffnung für den deutschen Nationalspieler.

Beim Sportsender Sky liess Carragher nach der 0:3-Pleite der «Reds» gegen Manchester City kein gutes Haar an Wirtz. «Dieser Transfer funktioniert nicht und hat bislang auch nicht funktioniert», sagte er. «Dass Wirtz jede Woche auf der Zehn spielt, muss aufhören. Liverpool hat ihm genügend Chancen gegeben. Er muss aus der Mannschaft genommen werden.»

«Hat er bisher ein einziges Spiel dominiert?»

Bereits in der Vergangenheit hatte sich der 48-Jährige kritisch über den einstigen Leverkusener geäussert. Carragher erkennt bei Wirtz trotz zahlreicher Einsätze keine wirkliche Entwicklung. «Hat er bisher ein einziges Spiel dominiert? Er ist jetzt seit etwa 55 bis 60 Spielen hier und ich sehe immer noch keine Veränderung», polterte der ehemalige englische Nationalspieler. Ihm falle schlichtweg kein Spiel ein, in welchem Wirtz Liverpool mit seiner Leistung zum Sieg geführt habe.

«Ich hatte das Gefühl, Wirtz könnte der Typ Spieler wie Kevin De Bruyne sein.»
James Carragher

Die Erwartungen beim Wechsel nach Liverpool seien andere gewesen. Carragher erklärte: «Er wurde geholt, um ein Star der Premier League zu sein. Ich hatte das Gefühl, Wirtz könnte der Typ Spieler wie Kevin De Bruyne sein. Der Spieler, der für Manchester City in den Titelkämpfen mit Liverpool den Unterschied ausgemacht hat.»

Liverpool hatte Wirtz im Sommer 2025 für eine Ablösesumme von bis zu 150 Millionen Euro verpflichtet. Seitdem läuft es für den englischen Rekordmeister und den DFB-Star aber nicht rund.

«Die einzige Hoffnung ist jetzt, dass Jürgen Klopp den Arm um ihn legt»
James Carragher

Klopp für Wirtz «die einzige Hoffnung»

Eine Möglichkeit zur Trendwende bei Wirtz sieht Carragher ausgerechnet im Nationaltrikot. «Die einzige Hoffnung ist jetzt, dass Jürgen Klopp den Arm um ihn legt», sagte er. Unter dem neuen Bundestrainer habe Wirtz in den vergangenen Partien «besonders gut» gespielt.

Gegen Manchester City hatte Liverpool-Trainer Andoni Iraola 66 Minuten lang auf Wirtz gesetzt. Kurz zuvor hatte Ryan Gravenberch die gelb-rote Karte gesehen (62.), dann der Ex-Dortmunder Erling Haaland die Gästeführung erzielt (65.).

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