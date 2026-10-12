Erling Haaland sicherte sich mit seinem Vater Alfie je ein Haus in einem Luxusprojekt in Abu Dhabi. Bild: Instagram

Schlechtes Timing? Haaland-Familie kauft Luxushäuser in Abu Dhabi

Erling Haaland und sein Vater Alfie haben sich je ein Haus in einem Luxusprojekt in Abu Dhabi gesichert, das den Namen seines Klubs trägt. Das Timing ist heikel: Die Premier League hat Manchester City kurz zuvor wegen Finanzverstössen schuldig gesprochen.

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Haaland hat die Nachricht selbst bestätigt, in einer Videobotschaft bei einer Veranstaltung in der Etihad Arena in den Emiraten. «Hallo zusammen, ich bin so glücklich, weil ich beim City-Projekt von Ohana dabei bin», sagte er. «Wir werden Nachbarn in Abu Dhabi sein. Ich habe gerade ein Haus gesichert, mein Vater auch.»

Vater Alfie nahm vor Ort symbolisch einen Schlüssel von Ohana-Chef Husein Salem entgegen. «Wir lieben die Gegend, ich freue mich sehr darauf», sagte der ältere Haaland laut norwegischen Medien. Ohana ist eine Luxus-Immobiliengesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der Zeitpunkt wirft einige Fragen auf. Die Premier League hat City Ende September schuldig gesprochen: Zwischen 2009 und 2018 sollen Einnahmen über Scheinverträge mit Sponsoren künstlich erhöht worden sein. Der Klub gehört Scheich Mansour aus der Herrscherfamilie von Abu Dhabi – er weist die Vorwürfe zurück und hat Berufung eingelegt. Über das Strafmass wird erst noch entschieden. Möglich sind unter anderem eine Busse, Punktabzug oder die Aberkennung früherer Titel.

Das Immobilienprojekt in Abu Dhabi entsteht in Partnerschaft zwischen dem Entwickler Ohana und Manchester City und ist das erste solche unter dem Namen des Klubs. Geplant sind über 2000 Einheiten, die Fertigstellung ist für 2029 angekündigt. Mit den Vorwürfen gegen City hat Haaland nichts zu tun, er kam erst 2022 zum Klub. Wellen wirft der Hauskauf aufgrund seines Timings trotzdem. (car)