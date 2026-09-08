Winsley Boteli wird beim FC Sion bleiben. Bild: keystone

«Gala ist der falsche Klub»: Constantin lehnt ein 30-Millionen-Angebot für Botelli ab

Winsley Boteli wird beim FC Sion bleiben. Dies, obwohl der türkische Verein Galatasaray Istanbul bereit gewesen wäre, die von Christian Constantin mindestens geforderten 30 Millionen Euro zu bezahlen.

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Winsley Boteli wird mindestens bis im Winter beim FC Sion bleiben und für die Walliser weiter auf Torjagd gehen. Vereinspräsident Christian Constantin wurde auch nicht schwach, als Galatasaray Istanbul anklopfte und wohl Zeichen gemacht hat, bereit zu sein, 30 Millionen Euro an die Sittener zu überweisen.

Constantin wollte zum einen sein Wort halten, da er vor dem Beginn der Saison bereits sagte, dass Boteli nirgends hingehen wird und zum anderen sei es nicht der richtige Klub für den 20-Jährigen. Gegenüber dem Blick erklärt Constantin, der eigener Aussage nach Gala sehr mag: «Es ist der komplett falsche Klub, um in Ruhe den nächsten Karriereschritt zu machen. Ich habe seinem Agenten und seinem Vater versprochen, dass wir eine kohärente Karriereplanung mit Winsley machen.» Zwar spielt Galatasaray in dieser Saison in der Champions League, aber beim türkischen Verein kann die Stimmung jeweils innerhalb weniger Tage kippen. «Die Auswahl des nächsten Klubs muss wohlüberlegt sein», stellt der 69-Jährige klar.

Christian Constantin kann weiterhin auf die Dienste von Boteli zählen. Bild: keystone

Während des Transferfensters hatte auch Crystal Palace Interesse an Boteli und ein Angebot im Rahmen von 20 Millionen Euro gemacht. Dies war aber deutlich zu wenig für Constantin.



Ein weiteres Thema, welches Boteli betrifft, ist die Nationalmannschaft. Der Stürmer, welcher in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bereits zwölf Tore erzielt hat, kann sich zwischen der Nationalmannschaft der Schweiz und der DR Kongo entscheiden. Dazu sagt Constantin: «Wir haben noch kein Aufgebot für den Spieler erhalten. Seine Familie und er werden entscheiden, wenn die Aufgebote vorliegen.» Murat Yakin wird den Kader für die kommenden Spiele am 17. September bekanntgeben. (riz)