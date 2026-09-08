George Desmond Kamurasi soll der neue König eines Königreichs in Uganda werden. Bild: instagram

Amateurfussballer aus der englischen Liga soll zum König in Uganda gekrönt werden

Der Alltag von George Desmond Kamurasi im beschaulichen Bexleyheath sah bisher wenig königlich aus. Sein Leben soll sich aber zeitnah wandeln.

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Der Amateurfussballer George Desmond Kamurasi ist auserwählt worden, den Thron eines Königreichs in Uganda zu besteigen. Wie der britische «Telegraph» berichtet, soll der 36-Jährige das Tooro-Volk als Omukama, also König, anführen. Das entschied ein königliches Nachfolgekomitee aus 21 Mitgliedern. Zuvor hatte sein Cousin das Amt inne.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV hatte das traditionelle Königreich mit rund 800'000 Einwohnern seit 1995 geführt, er war damals drei Jahre alt und galt als jüngster regierender Monarch der Welt. Ende August war Rukidi IV an Krebs gestorben. Nun soll Kamurasi in seine Fussstapfen treten, doch der Torhüter und Kapitän von SE Dons in Bexleyheath zögere laut ugandischen Nachrichtenportalen, London zu verlassen.

Sportlich läuft es für ihn und seinen Klub gerade gut: Am vergangenen Samstag gewann das Team gegen Erith Town mit 2:0 und zog damit in die zweite Qualifikationsrunde des FA Cups ein. Bereits am kommenden Samstag steht das nächste Spiel an – auswärts gegen die Greenways. Die Partie fällt zeitlich mit der geplanten Beerdigung von Rukidi IV. zusammen.

Das Tooro-Königreich im Westen Ugandas ist eines von vier traditionellen Königreichen, die im Land noch bestehen. Es hat rund 800'000 Einwohner. Die Funktion des Omukama ist kultureller, nicht politischer Natur. Die ugandische Autorin Cynthia Natkoto äusserte sich positiv über den designierten Nachfolger: «Der neue König Desmond Kamurasi wirkt wie ein starker Mobilisierer: kompromisslos, energisch, offensiv. Für das Volk von Tooro ist das eine gute Sache.» (riz/tonline)