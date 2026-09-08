Starke Tiebreaks der Weltnummer 1: Sabalenka erste Halbfinalistin bei den US Open
Sabalenka erste Halbfinalistin
Aryna Sabalenka ist an den US Open als erste Spielerin in die Halbfinals eingezogen. Die topgesetzte Belarussin und Titelverteidigerin bezwang im ersten Viertelfinal der Frauen die tschechische Wimbledon-Siegerin Linda Noskova (WTA 6) nach hartem Kampf 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).
Sabalenka lag im entscheidenden Satz mit einem Break zurück, bevor sie sich nach 2:22 Stunden im Match-Tiebreak durchsetzte und ihren Status als Weltnummer 1 fürs Erste bewahrte.
HOLDING ON TO THE THRONE 👑— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026
Aryna Sabalenka remains on course for a US Open three-peat, rallying from 2-4 down in the decider to defeat Noskova 7-6, 3-6, 7-6! pic.twitter.com/ifsSFaLQJU
Mit ihrem Sieg über Noskova, die Achtelfinal-Bezwingerin von Marta Kostjuk, beendete Sabalenka auch eine kuriose Serie: Seit April hatten alle Spielerinnen, die sich im Turnierverlauf gegen Kostjuk durchsetzten, in der Folge den Titel geholt. Zwei der sechs Turniere, an denen die Ukrainerin ab Madrid antrat, gewann sie selbst. (riz/sda)