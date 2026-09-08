Aryna Sabalenka hat sich für den Halbfinal qualifiziert. Bild: keystone

Starke Tiebreaks der Weltnummer 1: Sabalenka erste Halbfinalistin bei den US Open

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Sabalenka erste Halbfinalistin

Aryna Sabalenka ist an den US Open als erste Spielerin in die Halbfinals eingezogen. Die topgesetzte Belarussin und Titelverteidigerin bezwang im ersten Viertelfinal der Frauen die tschechische Wimbledon-Siegerin Linda Noskova (WTA 6) nach hartem Kampf 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).

Sabalenka lag im entscheidenden Satz mit einem Break zurück, bevor sie sich nach 2:22 Stunden im Match-Tiebreak durchsetzte und ihren Status als Weltnummer 1 fürs Erste bewahrte.

Mit ihrem Sieg über Noskova, die Achtelfinal-Bezwingerin von Marta Kostjuk, beendete Sabalenka auch eine kuriose Serie: Seit April hatten alle Spielerinnen, die sich im Turnierverlauf gegen Kostjuk durchsetzten, in der Folge den Titel geholt. Zwei der sechs Turniere, an denen die Ukrainerin ab Madrid antrat, gewann sie selbst. (riz/sda)