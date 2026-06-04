Er ist der neue Trainer des FC Thun: Gian-Luca Privitelli. Bild: www.imago-images.de

Meister Thun stellt neuen Coach vor – der Lustrinelli-Nachfolger kommt von der U20-Nati

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Der FC Thun hat den grössten Erfolg der Vereinsgeschichte hinter sich: Völlig überraschend wurden die Berner Oberländer im Jahr nach dem Aufstieg direkt Schweizer Meister. Trainer Mauro Lustrinelli wurde danach von Bundesligist Union Berlin abgeworben. Nun haben die Thuner einen Nachfolger gefunden.

So wird Gian-Luca Privitelli neuer Cheftrainer beim FC Thun. Der 48-Jährige kommt vom Schweizer Fussballverband, wo er seit Mai 2023 U20-Nationaltrainer war. Für Privitelli ist es eine Rückkehr, arbeitete er doch schon zwischen 2018 und 2021 als Nachwuchstrainer in Thun. Ausserdem bringt er die Erfahrung aus drei Jahren als Ausbildungsleiter beim FC Basel mit.

Eine schwierige Aufgabe für Privitelli: Vorgänger Mauro Lustrinelli führte Thun zum Meistertitel. Bild: keystone

«Mit der Verpflichtung von Gian-Luca Privitelli setzt der FC Thun bewusst auf einen Trainer, der mit den Strukturen, Werten und der Spielphilosophie des Vereins bestens vertraut ist und sich vollständig damit identifiziert», schreibt der Meister in der Medienmitteilung. Gerade die grosse Expertise in der Ausbildung und Entwicklung junger Spieler würden gut zum eingeschlagenen Weg des Klubs passen.

«Er kann junge Spieler hervorragend entwickeln, steht für einen offensiven und intensiven Fussball und kennt unsere Strukturen und Arbeitsweisen bereits», freut sich Sportchef Dominik Albrecht. Präsident Andres Gerber fügt an: «Er passt menschlich und fachlich perfekt ins Profil.»

Privitelli ist davon ebenfalls überzeugt: «Ich kann mich voll und ganz mit den Werten und der Ausrichtung des FC Thun identifizieren.» Das Ziel sei es nun, den «eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuführen, unsere Spielphilosophie weiterzuentwickeln und den Verein nachhaltig voranzubringen.»