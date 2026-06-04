Das Ehepaar war 17 Jahre lang verheiratet. Bild: EPA

Ehe-Aus bestätigt: Thomas Müller und Lisa haben sich getrennt

Der Weltmeister von 2014 und Ehefrau Lisa haben sich zu einem einschneidenden Schritt entschieden. Ihr Medienanwalt gibt eine Erklärung ab – und verbindet diese mit einer deutlichen Ansage.

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Die Ehe von Thomas Müller und Gattin Lisa ist offenbar an ihrem Ende angelangt. Dies berichtet am Mittwochabend die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf den Medienanwalt der Müllers. «Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt», wird Christian Schertz vom Boulevard-Blatt zitiert.

Und weiter: «Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.» Das bedeute auch: Mehr Informationen oder weitere Stellungnahmen dazu werde es nicht geben.

Ehe-Aus bei Weltmeister: Lisa und Thomas Müller trennen sich

Schon seit Monaten hatte es anhaltende Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben. Thomas Müller, der während der anstehenden WM bei den Spielen als Experte bei MagentaTV im Einsatz sein wird, steht mittlerweile in Kanada unter Vertrag. Lisa Müller zog nach seinem Wechsel nicht mit ihrem Ehemann nach Nordamerika, blieb stattdessen in Bayern.

Thomas Müller steht bei den Vancouver Whitecaps in Kanada unter Vertrag. Bild: keystone

Das Paar hatte 2009 geheiratet. Während Offensiv-Star Müller beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft zum Publikumsliebling aufstieg und mit dem deutschen Rekordmeister unter anderem zweimal die Champions League gewann, machte sich Lisa Müller als erfolgreiche Dressurreiterin einen Namen. Auch in der Politik engagierte sie sich, trat im Dezember 2025 nach einem Praktikum bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner der CSU bei.

Der Profi-Fussballer folgte seiner Frau bei der Begeisterung für Pferde und den Reitsport. Die beiden lebten gemeinsam auf einem Gestüt nahe München, auch er ritt manchmal, begleitete Lisa auf Turniere. Erst im vergangenen Februar sagte sie bei einer Veranstaltung: «Er als Sportler weiss, wie sehr ich für meinen Sport lebe. Ich als Sportlerin weiss, wie sehr er für seinen Sport lebt.»

Lisa Müller zog schon 2024 einen Schlussstrich

Damals war sie auch auf die Fernbeziehung auf zwei Kontinenten angesprochen worden. Der 131-malige Nationalspieler steht seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS unter Vertrag. Seine Frau ging nicht mit und blieb in Bayern. Sie kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam. «Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, dass wir auf zwei Kontinenten weiter arbeiten», sagte Lisa Müller. Es sei auch nie die Frage gewesen, «dass wir unser Gestüt für ein Jahr alleine lassen».

Viel Aufmerksamkeit bekamen die Müllers auch mit ihren gemeinsamen Werbeclips für einen Nudelhersteller – doch Lisa Müller zog sich als Spielerfrau mehr und mehr zurück. Sie wehrte sich öffentlich gegen beleidigende Kommentare über ihren Körper auf ihrem Instagram-Account.

Thomas Müller - Barilla TV-Spot

In der Anfang 2025 ausgestrahlten Dokumentation «Thomas Müller – Einer wie keiner» äusserte sie sich kritisch über das permanente öffentliche Interesse. «Privatleben hast du nicht mehr. Die Menschen lassen einen sehr wenig in Ruhe», sagte sie damals.

Während das Paar zuvor auch gemeinsam bei Veranstaltungen wie Filmpremieren oder auf dem Oktoberfest aufgetreten war, zog sie Ende 2024 einen Schlussstrich. «Frau Müller möchte keine Person des öffentlichen Lebens sein, wird keine Interviews mehr geben oder sich öffentlich zeigen», teilte sie über einen Sprecher mit. Nun folgte, knapp anderthalb Jahre später, das offizielle Ehe-Aus.