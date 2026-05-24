Mit Fanschal und -shirt verfolgt Eishockey-Star Timo Meier den Cupfinal seines FCSG. Bild: screenshot srf

Prominenter Gast beim Cupfinal: Nati-Star Timo Meier nutzt WM-Auszeit für seinen FCSG

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Mit der Schweizer Eishockey-Nati könnte es Timo Meier an der Heim-WM bisher kaum besser laufen. Sechs Spiele, sechs Siege und ein Torverhältnis von 35:5. Der NHL-Stürmer der New Jersey Devils ist mit drei Toren und sechs Assists drittbester Skorer der Schweiz hinter dem ZSC-Duo aus Sven Andrighetto (4 Tore, 9 Assists) und Denis Malgin (3 Tore, 7 Assists). Am heutigen Sonntag nutzt der 29-Jährige den Pausentag aber für einen Abstecher zum Fussball.

Der gebürtige Appenzeller ist bekennender Fan des FC St.Gallen und konnte sich den Cupfinal im Berner Wankdorf dementsprechend nicht entgehen lassen. Beim SRF war Meier in voller Fanmontur auf der Tribüne zu sehen. Schon am Samstagabend nach dem 9:0-Sieg in Zürich kündigte Meier mit einem verschmitzten Lächeln an: «Ich werde das Spiel sicher mitverfolgen.» Da wollte er noch nicht verraten, wie und wo er das tun werde, aber: «Ich freue mich auf morgen.»

Das Interview vom Samstagabend. Video: SRF

Nun ist klar, wo Timo Meier das wichtige Spiel seines Lieblingsklubs verfolgt. Sollte der FCSG das Spiel tatsächlich gewinnen und erstmals seit der Saison 1968/69 den Schweizer Cup holen, «würde das auch meine Batterien extrem laden», erklärte Meier im Vorfeld und erklärte: «Es ist ein wichtiger Tag für die Region St.Gallen.» Obwohl die Schweizer Hockey-Nationalmannschaft auch am Montag spielfrei hat, dürfte die Party für den Stürmer nicht allzu lange ausfallen. Schliesslich steht am Dienstag das letzte Gruppenspiel an. Gegen Finnland geht es dann um Platz 1.

Timo Meier jubelt nach St.Gallens Treffer zum 2:0. Bild: screenshot srf

Den Cupfinal kannst du hier im Liveticker verfolgen. (nih)