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WM 2026: Die Ticketpreise schiessen in die Höhe

President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino hold a ticket to the 2026 FIFA World Cup after after announcing the 2026 World Cup draw will be held at the Kennedy Center in December in the ...
Gianni Infantino übergibt Donald Trump ein Ticket für den WM-Final.Bild: www.imago-images.de

Eine Million Dollar für ein Spiel – Ticketpreise an der WM steigen ins Unermessliche

Für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gibt es bei der Wiederverkaufsplattform der FIFA eine Neuerung. Davon profitiert besonders der Weltfussballverband.
20.11.2025, 14:0621.07.2026, 08:20

Im nächsten Sommer findet die grösste Fussball-WM der Geschichte statt. Es gab bereits zwei Anmeldephasen, in welchen sich Fans für die Tickets bewerben konnten. Aber auch über die Wiederverkaufsplattform der FIFA kann man Tickets für das Turnier, welches in den USA, Mexiko und Kanda stattfinden wird, erwerben.

Dies ist zwar nicht neu, aber neuerdings gibt es keine Preisobergrenze mehr. Das führt dazu, dass einige Personen versuchen, dadurch das grosse Geld zu machen. Gemäss der European Broadcast Union wird versucht, ein Halbfinal-Ticket für 995'000 Dollar zu verkaufen.

Allerdings profitiert auch die FIFA sehr davon. 15 Prozent vom Ticketpreis erhält der Weltverband vom Verkäufer und auch der Käufer muss nochmals 15 Prozent draufzahlen. Wird ein Ticket beispielsweise für 1000 US-Dollar verkauft, erhält die FIFA satte 300 US-Dollar.

In diesen Stadien findet die WM statt:

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Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
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Die FIFA erklärt dieses Vorgehen gemäss der Deutschen Presse-Agentur damit, dass es in den USA und in Kanada normal sei, dass in Sport- und Unterhaltungsbereichen Wiederverkaufsgebühren anfallen.

Auch beim regulären Ticketverkauf wird es kein günstiges Unterfangen für die Fans. Während die billigsten Tickets in der Gruppenphase noch zwischen 60 und 140 US-Dollar kosten, muss gemäss «The Atlethic» für ein Finalticket mindestens 2000 US-Dollar ausgeben werden. Bei der kommenden Weltmeisterschaft wird ein dynamisches Preisgestaltungsmodell eingesetzt. (riz)

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102 Kommentare
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feuseltier
20.11.2025 15:03registriert April 2015
Hoffentlich bleiben die stadien leer
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B-Arche
20.11.2025 14:25registriert Februar 2016
Leider ist Fussball für viele wie eine Droge. Egal was die FIFA macht sobald Fussball im Fernsehen kommt oder eine WM ansteht stehen die Süchtigen Schlange und akzeptieren jeden Spiessrutenlauf. Gladiatorenspiele 2.0.
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Haarspalter
20.11.2025 15:01registriert Oktober 2020
„Eine Million Dollar für ein Spiel“

Also für eine Million könnte ich mich evt. dazu überwinden, in die USA zu reisen - aber nur mit Begleitschutz und Anti-ICE-Ein- und Ausreisegarantie.

Wobei, wenn ich es mir richtig überlege … selbst für dieses Geld bleibe ich Dirty Donald’s MAGA-Land lieber fern.
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