wolkig, aber kaum Regen19°
DE | FR
burger
Sport
FIFA

FIFA-Sperren gegen Rüpel-Argentinier gelten auch bei Testspielen

FILE - Argentina&#039;s Leandro Paredes (5) knocks down Spain&#039;s Gavi (9) as Argentina coaches, right, scuffle with Spain&#039;s Eric GarcÌa (4) after the World Cup final soccer match between Spai ...
Leandro Paredes (Nr. 5) stösst nach dem verlorenen WM-Final den Spanier Gavi um.Bild: keystone

Aufatmen in Buenos Aires: FIFA-Sperren gegen Rüpel-Argentinier gelten auch bei Testspielen

Die nach Tumulten im WM-Final gesperrten Argentinier dürften schneller wieder in Pflichtspielen zum Zug kommen. Die Sanktionen gegen Leandro Paredes und Co. gelten auch in Testspielen.
28.08.2026, 19:4528.08.2026, 19:45

Einem diesbezüglichen Antrag des argentinischen Fussballverbandes (AFA) habe das FIFA-Disziplinarkomitee stattgegeben, hiess es in einer AFA-Mitteilung. Argentiniens Leandro Paredes war nach seiner Tätlichkeit für zehn, sein Teamkollege Nahuel Molina für sieben Spiele gesperrt worden.

Die beiden Akteure hatten sich in Tumulten nach Spielende Mitte Juli besonders hervorgetan. Paredes stiess Spaniens Gavi zu Boden, Molina attackierte Weltmeister-Captain Rodri. Dem Duo hätten ohne die Implementierung von Testspielen in die Sanktion jahrelange Team-Pausen gedroht. Seine nächsten Pflichtspiele bestreitet das argentinische Nationalteam erst bei der Copa America 2028. Für die WM 2030 ist der Finalist der jüngsten Ausgabe als einer von insgesamt sechs Gastgebern bereits qualifiziert.

Gavi muss seine Sperre von einem Spiel zum Auftakt der Nations League im September absitzen. Auch Argentiniens Thiago Almada war für eine Partie, Co-Trainer Roberto Ayala für deren drei gesperrt worden. Die AFA behält es sich laut der Mitteilung trotz der Anrechnung der Freundschaftsspiele vor, «zur Verteidigung seiner Rechte und der seiner Spieler» bei der FIFA-Berufungskommission oder beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Rekurs einzulegen. Davor wolle man aber die schriftlichen Urteilsbegründungen abwarten. (sda/apa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Viele Schweizer in der Bundesliga müssen um einen Stammplatz kämpfen
In der Bundesliga mischen in der am Freitag beginnenden Saison 13 Schweizer mit. Abgesehen von Gregor Kobel und Fabian Rieder dürften viele von ihnen um einen Stammplatz kämpfen müssen.
Gregor Kobel geht bereits in seine sechste Saison als Goalie von Borussia Dortmund. Trotz herausragender Leistungen in den letzten Jahren und an der WM stand ein Wechsel in diesem Sommer nicht zur Debatte. Somit bleibt der 28-jährige Zürcher, der beim BVB noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag besitzt, der Rückhalt im Team von Niko Kovac. 15 Mal hielt Kobel in der vergangenen Saison seinen Kasten sauber, dazu erhielt der BVB nur 34 Gegentreffer – beides Spitzenwerte in der Liga. Vom Fachmagazin Kicker wurde Kobel zum zweiten Mal nach 2024 als bester Goalie der Bundesliga ausgezeichnet.
Zur Story