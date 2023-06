Fliegender Wechsel

Richard bis 2028 in Genf +++ Ambri lässt Chlapik ziehen und holt 2 neue Ausländer

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Tanner Richard verlängert bis 2028 mit Servette

Genève-Servette verlängert den Vertrag mit dem Schweizer Internationalen Tanner Richard vorzeitig um vier Jahre. Sein Kontrakt mit dem Schweizer Meister läuft damit bis zum Ende der Saison 2027/28.

In der abgelaufenen Meistersaison war der 30-jährige Center und Bully-Spezialist in den Playoffs mit 3 Toren und 11 Assists der beste Skorer in den Reihen der Genfer. Danach nahm er mit der Schweiz zum zweiten Mal an einer WM teil und war er in der Statistik der gewonnenen Bullys mit einer Quote von 68,89 Prozent der beste Spieler des gesamten Turniers. (abu/sda)

Ambri lässt Chlapik ziehen und holt zwei neue Ausländer

Der HC Ambri-Piotta löst den Vertrag mit dem tschechischen Stürmer Filip Chlapik vorzeitig auf und gibt gleichzeitig die Verpflichtung des Schweden Jakob Lilja und des Kanadiers Laurent Dauphin bekannt.

Filip Chlapik war mit 24 Treffern der beste Torschütze der Leventiner in der vergangenen Saison. Mit der Vertragsauflösung entspreche man dem Wunsch des Spielers und ermögliche dem 25-Jährigen «aus familiären Gründen» eine Rückkehr in die Heimat, schreibt der Klub.

Mit dem 29-jährigen Flügelstürmer Jakob Lilja und dem ein Jahr jüngeren Center Laurent Dauphin stossen zwei Spieler mit NHL-Erfahrung zu Ambri. Der Schwede Lilja absolvierte in der Saison 2019/20 37 Partien für die Columbus Blue Jackets, der Kanadier Dauphin lief insgesamt 94 Mal für die Arizona Coyotes und die Montreal Canadiens auf.

Lilja unterschrieb einen über zwei Jahre gültigen Vertrag, Dauphin verpflichtete sich für die kommende Saison mit der Option auf ein weiteres Jahr. (mom/sda)

Cory Emmerton verlässt Lausanne

Cory Emmerton und der Lausanne HC gehen getrennte Wege. Der bald 35-jährige Kanadier war über fünf Saisons bei den Waadtländern engagiert. Der Center war ein Leistungsträger. In 196 Spielen sammelte er 103 Skorerpunkte.

Gleich in Emmertons erster Saison erreichte das Team den Playoff-Halbfinal. Seither kam Lausanne aber nicht mehr über den Viertelfinal hinaus. Die letzte Saison beendete der LHC auf dem enttäuschenden 11. Platz. (abu/sda)

Sceviour bleibt beim SCB

Der Kanadier Colton Sceviour bleibt eine weitere Saison in Bern. Der 34-jährige Stürmer hat seinen auslaufenden Vertrag mit dem SC Bern um ein Jahr verlängert. Der Center mit der Erfahrung von 554 NHL-Spielen war auf die vergangene Saison hin zum SCB gestossen. In 57 Spielen in der National League verbuchte Sceviour 44 Skorerpunkte. (ram/sda)

Bild: keystone

Schwedischer Torhüter für den SC Bern

Der SC Bern holt für die Torhüter-Position Verstärkung aus Schweden. Die Berner engagieren den 31-jährigen Adam Reideborn für zwei Saisons.

Reideborn verbrachte den Grossteil der Karriere in seiner Heimat. Vor fünf Jahren erhielt er die Auszeichnung als bester Torhüter der obersten Liga, in der folgenden Saison gewann er die Wahl zu Schwedens Goalie des Jahres. Danach wechselte Reideborn in die KHL, in der er je zwei Jahre bei Kasan und ZSKA Moskau spielte. Mit dem Team aus der Hauptstadt gewann er zweimal den Meistertitel.

In Schwedens Nationalmannschaft kam Reideborn an der Weltmeisterschaft 2021 zum Einsatz. 2022 gehörte er zum Aufgebot für die Olympischen Spiele in Peking. (mom/sda)

Eigengewächs Paschoud muss HCD verlassen

Der sanfte Riese Claude-Cordin Paschoud (29, 193 cm, 96 kg) muss den HCD nach 17 Jahren verlassen. HCD-Sportdirektor Jan Alston hat ihm soeben mitgeteilt, dass es keinen neuen Vertrag mehr gibt. Offen ist, wo Paschoud seine Karriere fortsetzen wird. Natürlich wäre er in Ajoie oder Ambri hochwillkommen – aber er möchte doch lieber in einem kompetitiven Team (also einem, das gute Aussichten auf eine Playoffteilnahme hat) spielen. Er kann sich ja noch ein wenig Zeit lassen – spätestens im Oktober werden mehrere NL-Teams einen soliden, verlässlichen und kräftigen Verteidiger wie Paschoud brauchen. (kza)

Bild: keystone

Filppula bleibt bei Servette

Der 39-jährige Center Valtteri Filppula bleibt Genf-Servette ein weiteres Jahr erhalten. Wie der Eismeister weiss, hat der Finne seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird damit in seine dritte Saison beim amtierenden Meister gehen. Vor seinem Wechsel nach Genf spielte Filppula während 15 Jahren in der NHL, wo er 2008 mit Detroit den Meistertitel gewann. (nih)

Bild: keystone

Ein finnischer Verteidiger für den HCD

Der HC Davos nimmt mit dem Finnen Kristian Näkyvä einen sechsten Ausländer unter Vertrag. Der 32-jährige Verteidiger unterschrieb für eine Saison mit Option auf Verlängerung. Näkyvä bestritt für Finnland 23 Länderspiele, feierte 2015 mit Lulea den Sieg in der Champions Hockey League und gewann 2012 mit JYP Jyväskylä den finnischen Meistertitel. Zuletzt spielte Näkyvä in Schweden bei Örebro, mit denen er im vergangenen Dezember am Spengler Cup in Davos teilnahm. Die abgelaufene Saison war für ihn mit 42 Skorerpunkten aus 64 Spielen seine bislang produktivste. (nih/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Ludovic Waeber (Goalie, 26)

wechselt in die NHL, mutmasslich zu den Florida Panthers

🇫🇷 Alexandre Texier (Stürmer, 23)

wechselt zurück zu den Columbus Blue Jackets

🇨🇦 Justin Azevedo (Stürmer, 35)

offen

🇺🇸 Garrett Roe (Stürmer, 35)

offen

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 27)

offen

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Lorenzo Canonica (Stürmer, 19)

kommt von den Shawinigan Cataractes (QMJHL)

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer,25)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Verboon (Stürmer, 23)

kommt von der Colgate University (USA)

🇨🇦 Michael Joly (Stürmer, 27)

kommt von HPK Hämeenlinna

🇨🇭Cole Cormier (Stürmer, 21)

kommt von den Gatineau Olympiques (QMJHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 22)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇦🇹 Raphael Herburger (Stürmer, 34)

wechselt nach Klagenfurt

🇨🇦 Kris Bennett (Stürmer, 27)

wechselt zu Adler Mannheim

🇨🇭 Nicolò Ugazzi (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Winterthur

🇨🇭Loic Vedova (Stürmer, 25)

offen

🇨🇦 Troy Jospehs (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Brett Connolly (Stürmer, 31)

offen

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 27)

kommt von Lulea (SWE)

🇨🇿 Martin Frk (Stürmer, 29)

kommt von den Springfield Thunderbirds (AHL)

🇸🇪 Adam Reideborn (Torwart,31)

kommt von ZSKA Moskau (RUS)

Abgänge ❌

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Beat Gerber (Verteidiger, 41)

tritt zurück

🇫🇮 Tomi Karhunen (Goalie, 33)

offen

🇨🇦 Tyler Ennis (Stürmer, 33)

offen

🇨🇦 Cody Goloubef (Verteidiger, 33)

offen

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭Liekit Reichle (Stürmer, 20)

kommt von den GCK Lions

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 23)

kommt vom HC Ajoie



Abgänge ❌

🇨🇭Etienne Froidevaux (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇫🇮 Antti Törmänen (Trainer, 56)

tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

🇨🇭Simon Rytz (Goalie, 39)

tritt zurück

🇨🇭 Noah Schneeberger (Verteidiger, 34)

geht zum HC Davos



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Michael Liniger (Assistenztrainer, 43)

kommt von den GCK Lions

🇸🇪 Lukas Bengtsson (Verteidiger, 28)

kommt von den Växjö Lakers

🇸🇪 Andreas Wingerli (Stürmer, 25)

kommt von Skelleftea

🇨🇭 Louis Robin (Stürmer, 20)

kommt von den Val-d'Or Foreurs (QMJHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern

🇸🇪 Cristian Djoos (Verteidiger, 28)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Luca De Nisco (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Olten

🇺🇸 Carter Camper (Stürmer, 34)

offen

🇺🇸 Justin Abdelkader (Stürmer, 36)

offen

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Maximilian Streule (Verteidiger, 19)

kommt von Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL)

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 34)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Patrick Emond (Assistenztrainer, 58)

kommt vertragslos

Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 David Desharnais (Stürmer, 36)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Rask (Stürmer,30)

wechselt zu SCRJ Lakers

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 24)

wechselt zu Malmö

🇫🇮 Juuso Vainio (Verteidiger, 28)

wechselt zu JYP Jyvsäskylä

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Josh Holden (Trainer, 45)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Noah Schneeberger (Verteidiger, 34)

kommt vom EHC Biel

🇫🇮🇨🇭 Aleksi Peltonen (Stürmer, 24)

kommt von der St.Lawrence University (USA)

🇫🇮 Kristian Näkyvä (Verteidiger, 32)

kommt von Örebro (SWE)​

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇦 Aaron Irving (Verteidiger, 27)

offen

🇨🇦 Joe Morrow (Verteidiger, 30)

offen

🇨🇭 Thomas Wellinger (Verteidiger, 35)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 28)

kommt von Färjestad (SWE)

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 24)

kommt von Lausanne

🇫🇮 Sakari Manninen (Stürmer, 31)

kommt von den Henderson Silver Knights (AHL)​

Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden

🇸🇪 Linus Omark (Stürmer, 36)

wechselt zu Lulea

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Benjamin Antonietti (Stürmer, 31)

tritt zurück​

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug

🇫🇮 Antti Suomela (Stürmer, 28)

kommt von IK Oskarshamn

Abgänge ❌

🇨🇭Tobias Stephan (Goalie, 39)

tritt zurück

🇱🇹 Emilijus Krakauskas (Stürmer, 25)

offen

🇸🇰 Richard Panik (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Andrew Calof (Stürmer, 31)

offen

🇫🇮 Eetu Laurikainen (Goalie, 30)

offen

🇸🇰 Martin Gernat (Verteidiger, 29)

offen

🇨🇭Guillaume Maillard (Stürmer, 24)

wechselt zu Servette

🇨🇦 Cory Emmerton (Stürmer, 35)

offen

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 22)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Manix Landry (Stürmer, 20)

kommt aus dem kanadischen Junioren-Eishockey

🇨🇭Tommaso De Luca (Stürmer, 18)

kommt aus dem kanadischen Junioren-Eishockey

🇸🇪 Jakob Lilja (Stürmer,29)

kommt von Dynamo Moskau

🇨🇦 Laurent Dauphin (Stürmer,28)

kommt von den Arizona Coyotes

Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭Noele Trisconi (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭Thomas Rüfenacht (Stürmer, 38)

offen

🇨🇦 Zack Mitchell (Stürmer, 30)

offen

🇦🇹 Stefan Müller (Goalie, 27)

offen

🇨🇭 André Heim (Stürmer, 25)

wechselt zu den St.Louis Blues

🇨🇿 Filip Chlapik (Stürmer,25)

offen



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano

🇫🇮 Juuso Riikola (Verteidger,29)

kommt von IK Oskarsham



Abgänge ❌

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 27)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Cédric Aeschbach (Verteidiger, 20)

wechselt zum EHC Basel

🇫🇮 Sami Lepistö (Verteidiger, 38)

offen

🇨🇭Jan Neuenschwander (Stürmer, 30)

offen

🇨🇦 Cody Eakin (Stürmer, 31)

offen

🇸🇪 David Rautio (Goalie, 37)

offen

🇨🇭Marc Aeschlimann (Stürmer, 27)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds



Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Luca Capaul (Verteidiger,23)

kommt vom EHC Kloten

🇸🇪 Victor Rask (Stürmer,30)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Jonas Taibel (Stürmer, 18)

kommt von den Moncton Wildcats (QMJHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Yannick Brüschweiler (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇺🇸 Andrew Rowe (Stürmer, 35)

offen

🇨🇿 Michal Jordan (Verteidiger, 32)

offen

🇨🇭Alain Bircher (Verteidiger, 26)

offen

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

🇸🇪🇨🇭 Adam Rundqvist (Verteidiger, 32)

kommt vom HC La Chaux-de-Fonds

Abgänge ❌

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭Jordane Hauert (Verteidiger, 36)

tritt zurück



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 30)

kommt vom SCRJ

🇨🇭🇨🇦 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 24)

kommt von Rochester (NCAA)

🇨🇭 Luca Deussen (Verteidiger, 19)

kommt aus dem eigenen Nachwuchs

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 27)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇦 Tyler Morley (Stürmer, 31)

kommt von den Grizzlys Wolfsburg​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano

🇨🇭Flurin Randegger (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇦 Jeff Tomlinson (Trainer, 52)

wechselt in eine Berater-Funktion

🇨🇭Niki Altorfer (Stürmer, 32)

tritt zurück

🇨🇭Luca Capaul (Verteidiger,23)

geht zum SCRJ

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer,25)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Alexei Dostoinov (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭Martin Ness (Verteidiger, 30)

offen

🇨🇦 Éric Faille (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭Niki Altorfer (Stürmer, 32)

offen



Gerüchte 💬

...