Biasca wechselt in die NHL +++ Ein Lette und ein Schweizer Meister für Ajoie
Biasca wechselt zu den Boston Bruins
Der Schweizer Eishockey-Nationalstürmer Attilio Biasca versucht sein Glück in der NHL. Wie Fribourg-Gottéron mitteilt, hat der 23-jährige Flügelstürmer bei den Boston Bruins einen Entry-Level-Vertrag unterschrieben.
In der vergangenen Saison absolvierte er bei Gottéron 45 Spiele und sammelte dabei 27 Punkte. In den Playoffs steuerte Biasca in 14 Spielen drei Punkte zum Freiburger Meistertitel bei. In der Folge bestritt er dann auch die erste WM seiner Karriere und holte seine erste Medaille. (abu)
Ein Lette und ein Schweizer Meister für Ajoie
Der HC Ajoie verstärkt sein Kader mit zwei Stürmern. Der lettische Internationale Deniss Smirnovs und Jeremi Gerber haben sich für zwei Saisons verpflichtet.
Der 27-jährige Smirnovs, der über eine Schweizer Lizenz verfügt, wechselt vom EHC Kloten in den Jura. An der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen WM in der Schweiz überzeugte er mit neun Skorerpunkten in acht Spielen. Der ein Jahr jüngere Gerber stösst von Schweizer Meister Fribourg-Gottéron zu Ajoie. (car/sda)
EHC Biel verpflichtet kanadischen Stürmer
Der EHC Biel verpflichtet Andrew Agozzino. Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, unterschreibt der kanadische Stürmer einen Vertrag bis 2027.
Bis anhin bestritt der 35-Jährige 43 Spiele in der NHL für verschiedene Vereine. Den Grossteil seiner Karriere stand er jedoch in der AHL, der zweithöchsten amerikanischen Liga, auf dem Eis. In der vergangenen Saison erzielte er 39 Punkte in 56 AHL-Spielen für die Tucson Roadrunners, das Farmteam der Utah Mammoth. (abu/sda)
Dominik Kahun verlässt Lausanne
Der HC Lausanne und der Stürmer Dominik Kahun gehen künftig getrennte Wege. Der 30-jährige Deutsche hätte bei den Waadtländern noch einen bis Ende Saison 2026/27 gültigen Vertrag gehabt. Dieser wird nun – im gegenseitigen Einvernehmen, wie der Klub mitteilt – aufgelöst. (riz/sda)
Zgraggen spielt ab sofort für Ajoie
Jesse Zgraggen spielt in der kommenden Saison für Ajoie. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Ambri-Piotta, wo der Verteidiger in den vergangenen beiden Spielzeiten unter Vertrag stand, unterschreibt Zgraggen bei Ajoie bis 2028.
Bereits 2023/24 stand der 33-Jährige bei Ajoie unter Vertrag und absolvierte 25 Spiele. Zuletzt skorte er bei Ambri in 103 National-League-Partien 21 Punkte. (hkl/sda)
DiDomenico wechselt nach Schweden
Der langjährige National-League-Stürmer Chris DiDomenico setzt seine Karriere im Norden Europas fort. Wie Fribourgs Meisterschütze Lucas Wallmark wechselt auch der 37-jährige Kanadier zum schwedischen Aufsteiger Björklöven. Beim Klub aus der Stadt Umea unterschrieb DiDomenico einen Vertrag für die kommende Saison.
Der eigenwillige Center spielte – mit Ausnahme eines kurzen Abstechers nach Nordamerika – während der letzten elf Jahre für die SCL Tigers, Fribourg-Gottéron, den SC Bern und Ambri-Piotta in der National League. Anfang März wurde sein Vertrag bei Ambri noch während der laufenden Saison aufgelöst, obwohl DiDomenico zu diesem Zeitpunkt Topskorer der Leventiner war. (nih/sda)
Stürmer Schreiber zum HC Davos
Der HC Davos verstärkt seine Offensiv-Abteilung. Die Bündner verpflichten gemäss Medienmitteilung den 24-jährigen Stürmer Harrison Schreiber für zwei Saisons.
In der vergangenen Meisterschaft lief Schreiber für die ZSC Lions und für den EHC Kloten auf. Der deutsch-amerikanische Doppelbürger spielt seit der Saison 2018/19 in der Schweiz und verfügt über eine Schweizer Lizenz. (riz/sda)
Schwedischer Verteidiger für Biel
Der EHC Biel verpflichtet den Schweden Victor Söderström. Der 25-jährige Verteidiger erhält einen bis April 2028 gültigen Vertrag, wie der Seeländer National-League-Klub mitteilt.
Söderström, 2019 mit Schweden U18-Weltmeister, spielte zuletzt in der AHL für Providence, das Farmteam der NHL-Franchise der Boston Bruins. In der Saison 2025/26 verzeichnete er in 57 AHL-Spielen neun Tore und 21 Assists. (car/sda)
ZSC Lions
Zugänge ✅
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
kommt von Genf-Servette
🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
geht zu den SCRJ Lakers
🇨🇭Dario Trutmann (Verteidiger, 33)
geht zum EHC Biel
🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)
geht zum HC Davos
Gerüchte 💬
…
Lausanne HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)
kommt vom EHC Kloten
Abgänge ❌
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)
wechselt zum EHC Kloten
🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
SC Bern
Zugänge ✅
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)
kommt von Malmö U20
🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)
kommt von Ilves Tampere
🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)
kommt von Syracuse Crunch (AHL)
🇺🇸 Sonny Milano (Stürmer, 29)
kommt von den Washington Capitals
Abgänge ❌
🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)
tritt zurück
🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)
geht zu Färjestad (SWE)
🇨🇭Ramon Untersander (Verteidiger, 35)
wechselt zu Genf-Servette
🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)
unbekannt
🇸🇪 Hardy Häman Aktell (Verteidiger, 27)
unbekannt
🇷🇺🇰🇿 Aleksandr Iakovenko (Verteidiger, 28)
unbekannt
🇨🇭 Andri Henauer (Torhüter, 24)
unbekannt
🇸🇪 Victor Ejdsell (Flügel, 30)
unbekannt
🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 33)
unbekannt
🇨🇭Noah Fuss (Flügel, 24)
unbekannt
Gerüchte 💬
🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)
soll von Grand Rapids (AHL) kommen
EV Zug
Zugänge ✅
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)
kommt vom HC Thurgau
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)
geht zu den SCL Tigers
🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)
wechselt zu den SCRJ Lakers
🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)
noch offen
Gerüchte 💬
…
HC Davos
Zugänge ✅
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda
🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)
kommt von den Rouyn-Noranda Huskies
🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)
kommt von den Rouyn-Noranda Huskies
🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)
kommt von Lulea
🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)
kommt von den ZSC Lions
Abgänge ❌
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
wechselt zum SC Bern
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
wechselt zum EV Zug
🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)
wechselt zum HC Lugano
🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)
wechselt zu Pardubice
Gerüchte 💬
…
Fribourg-Gottéron
Zugänge ✅
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers
🇨🇦 Anthony Richard (Stürmer, 29)
kommt von den Philadelphia Flyers
Abgänge ❌
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)
tritt zurück
🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 30)
geht nach Björklöven (SWE)
🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)
wechselt zu HC Ajoie
🇨🇭 Attilio Biasca (Stürmer, 23)
wechselt zu den Boston Bruins (NHL)
Gerüchte 💬
…
EHC Kloten
Zugänge ✅
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)
kommt von Lausanne
🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)
kommt von Ilves Tampere
🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)
kommt von Frölunda
🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)
kommt vom Lausanne HC
Abgänge ❌
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)
wechselt zu Lausanne
🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)
wechselt zum HC Ajoie
🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)
tritt zurück
🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
…
SCL Tigers
Zugänge ✅
🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)
kommt von Timra IK
🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)
kommt vom EV Zug
🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)
kommt von Timra IK
🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)
kommt von Ajoie
Abgänge ❌
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)
unbekannt
Gerüchte 💬
...
SC Rapperswil-Jona Lakers
Zugänge ✅
🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
kommt von den ZSC Lions
🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)
kommt vom EV Zug
🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)
kommt vom HC Lugano
Abgänge ❌
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
geht zu Genf-Servette
🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)
geht zu den ZSC Lions
🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)
wechselt zum HC Ajoie
🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
...
Ambri-Piotta
Zugänge ✅
🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)
kommt von Helsinki IFK
🇨🇦 Nate Schnarr (Stürmer, 27)
kommt von den Kölner Haien
🇫🇮 Roby Järventie (Stürmer, 23)
kommt von den Bakersfield Condors (AHL)
Abgänge ❌
🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)
wechselt zum EHC Biel
🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 37)
wechselt zu Björklöven (SWE)
Gerüchte 💬
…
EHC Biel
Zugänge ✅
🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)
kommt von Ambri
🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)
kommt von La Chaux-de-Fonds
🇨🇭Dario Truttmann (Verteidiger, 33)
kommt von den ZSC Lions
🇸🇪 Victor Söderström (Verteidiger, 25)
kommt von den Providence Bruins (AHL)
🇨🇦 Andrew Agozzino (Stürmer 35)
kommt von Tucson (AHL)
Abgänge ❌
🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)
unbekannt
🇨🇭 Luis Janett (Goalie, 25)
wechselt nach Nürnberg
🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)
wechselt zu Genf-Servette
Gerüchte 💬
...
Genf-Servette HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
kommt von den SCRJ Lakers
🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)
wechselt zu Genf-Servette
Abgänge ❌
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
wechselt zu den ZSC Lions
Gerüchte 💬
…
HC Lugano
Zugänge ✅
🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)
kommt von Lulea
🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)
kommt vom HC Davos
🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)
kommt von Frölunda
🇸🇪 Olle Lycksell (Stürmer, 26)
kommt von Ottawa Senators
🇫🇮 Lassi Thomson (Verteidiger, 25)
kommt von Ottawa Senators
Abgänge ❌
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie
🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)
wechselt zu den SCRJ Lakers
🇨🇦 Connor Carrick (Verteidiger, 31)
unbekannt
🇸🇪 Einar Emanuelsson (Stürmer, 29)
wechselt zu SaiPa Lappeenranta
Gerüchte 💬
...
HC Ajoie
Zugänge ✅
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano
🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)
kommt vom EHC Kloten
🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)
kommt von Tappara Tampere
🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)
kommt von Rapperswil
🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)
kommt von Rapperswil
🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)
kommt von EHC Kloten
🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)
kommt von Fribourg-Gottéron
Abgänge ❌
Jannik Fischer (Verteidiger, 35)
tritt zurück
🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)
geht zu den SCL Tigers
Gerüchte 💬
...